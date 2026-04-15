Chứng khoán EVS bị xử phạt 290 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ

Cụ thể, theo quyết định xử phạt, EVS bị phạt 137,5 triệu đồng do cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin về khách hàng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty cung cấp các dữ liệu liên quan đến giao dịch cổ phiếu bao gồm thông tin định danh thiết bị đặt lệnh giao dịch cổ phiếu và chuyển tiền trực tuyến của nhà đầu tư có sai lệch, không đồng nhất giữa các lần cung cấp.

Bên cạnh đó, EVS bị phạt 60 triệu đồng do bố trí nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đảm nhiệm vị trí bắt buộc phải có chứng chỉ. Trong giai đoạn từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2024, EVS đã để nhân viên chưa đủ điều kiện giữ chức trưởng phòng môi giới, đồng thời trực tiếp thực hiện nghiệp vụ mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Ngoài ra, EVS còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không thực hiện công bố thông tin theo quy định. Cụ thể, công ty không gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các báo cáo liên quan đến việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán trong các năm 2022 và 2023, cũng như báo cáo về việc thực hiện các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu năm 2022.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã nhiều lần ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS. Lần gần nhất, tháng 12/2025 Chứng khoán EVS bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng do có nhiều lỗi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán./.