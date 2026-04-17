Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

Tấn Minh

18:41 | 17/04/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng, tránh bị lôi kéo tham gia đầu tư từ các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, hội nhóm...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, hiện nay, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện một số tổ chức, cá nhân thực hiện phân tích về thị trường chứng khoán, phân tích kỹ thuật các chỉ báo, đưa ra các khuyến nghị liên quan đến mua, bán, nắm giữ cổ phiếu… Các tổ chức, cá nhân này không phải là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được UBCKNN cấp phép thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, không hoạt động trong phạm vi uỷ quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Vừa qua, căn cứ kết quả giám sát, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư ITP do có hành vi đăng tải trên website báo cáo phân tích một số mã cổ phiếu, phân tích về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho khách hàng.

Đây là hành vi thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Chứng khoán. Đồng thời, UBCKNN đã ra quyết định áp dụng các biện pháp an ninh, an toàn thị trường chứng khoán đối với ITP (cấm ITP thực hiện một số hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán).

UBCKNN khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư theo các nguồn thông tin trên không gian mạng, tránh bị lôi kéo tham gia đầu tư từ các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, hội nhóm. Các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa ra báo cáo phân tích và khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho nhà đầu tư khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

