Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng gần 50 tỷ đồng, tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Vingroup

Thanh Thủy

17:17 | 17/04/2026
(TBTCO) - Vingroup tiếp tục được khối ngoại tập trung giải ngân. Bên cạnh đó, trong danh sách mua ròng của khối ngoại phiên hôm nay còn có sự xuất hiện của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, FPT, MSN...
Sau hai phiên duy trì áp lực bán tương đối lớn, khối ngoại quay lại trạng thái giao dịch cân bằng trong phiên hôm nay khi mua ròng nhẹ khoảng 48 tỷ đồng trên 3 sàn.

Ở chiều mua vào, cổ phiếu Vingroup (VIC) tiếp tục là tâm điểm khi được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị 314,6 tỷ đồng. Năm 2026, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 25.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thực hiện năm 2025. Kế hoạch tham vọng trên cũng là mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong nhóm VN30.

Cổ phiếu Vingroup đã tăng gấp rưỡi kể từ mức đáy hôm 24/3. Tuy nhiên, trái ngược với các phiên trước, cổ phiếu này quay đầu giảm nhẹ 0,7%, một phần có thể đến từ áp lực chốt lời sau giai đoạn hồi phục mạnh vài tuần gần đây.

Tâm điểm dòng vốn ngoại phiên 17/4 còn có cổ phiếu của "ông lớn" ngành bán lẻ MWG tăng kịch biên độ, khi được khối ngoại mua ròng gần 195 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng đứng thứ hai toàn thị trường. Kết quả này giúp MWG tiếp tục nằm trong nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng lan tỏa sang một số cổ phiếu lớn khác như MSN (98,9 tỷ đồng), FPT (62,8 tỷ đồng) VPI, GVR… với diễn biến giá nhìn chung tích cực.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua ròng và bán ròng trong phiên 17/4. Nguồn: Dstock.

Giao dịch của khối ngoại đang trở lại trạng thái cân bằng hơn sau giai đoạn biến động mạnh. Dòng tiền vẫn duy trì sự chọn lọc, ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa lớn và có câu chuyện riêng, trong khi chưa hình thành xu hướng mua ròng rõ ràng trên diện rộng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng phân bổ tương đối đều và không tập trung vào một mã cụ thể. Dẫn đầu là VIX (-66,9 tỷ đồng), tiếp đến là CII (-52,4 tỷ đồng), SSI (-48,9 tỷ đồng), VJC (-48,7 tỷ đồng)…/.

Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, mà quan trọng hơn là đặt ra những yêu cầu cao hơn về chuẩn mực vận hành. Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán mắt xích trung tâm của thị trường buộc phải chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình môi giới truyền thống sang định chế tài chính đa dịch vụ, đáp ứng kỳ vọng của dòng vốn toàn cầu.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán (NHNCK), nhằm hoàn thiện khung pháp lý phục vụ công tác quản lý, cập nhật và tra cứu thông tin hành nghề trên môi trường số.
(TBTCO) - Đã có tới 155 vị trí, tương đương hơn 20% nhân sự tại Vinaseed được thay đổi trong chưa đầy 9 tháng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trà My cho rằng 2025 là một năm Vinaseed nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận thay đổi những gì cần thay đổi và bắt đầu xây lại hệ thống.
(TBTCO) - Áp lực từ lãi suất, lạm phát và dòng tiền tạo lực cản trong ngắn hạn, song việc nâng hạng thị trường chứng khoán được kỳ vọng mở ra dư địa thu hút dòng vốn quốc tế, hỗ trợ triển vọng trung hạn.
Năm 2026, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 780 tỷ đồng, tăng gần 16%. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, BIC dự kiến mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh.
(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Công ty cổ phần FPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với số lượng cổ đông tham dự cao kỷ lục: 2.730 cá nhân và tổ chức. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng loạt tờ trình về phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP), thay thế thành viên Hội đồng Quản trị...
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, đà tăng của giá hợp đồng tương lai đáo hạn phiên hôm nay có phần nhỉnh hơn. Dòng tiền giao dịch sôi động hơn ở kỳ hạn mới.
(TBTCO) - Hôm nay (16/4), VN-Index tiếp tục tăng mạnh, tiến sát mốc 1.820 điểm với động lực chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi phần lớn cổ phiếu giảm giá, thanh khoản đi ngang và dòng tiền chưa lan tỏa.
