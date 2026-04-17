Khối ngoại mua ròng gần 50 tỷ đồng, tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Vingroup

Sau hai phiên duy trì áp lực bán tương đối lớn, khối ngoại quay lại trạng thái giao dịch cân bằng trong phiên hôm nay khi mua ròng nhẹ khoảng 48 tỷ đồng trên 3 sàn.

Ở chiều mua vào, cổ phiếu Vingroup (VIC) tiếp tục là tâm điểm khi được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị 314,6 tỷ đồng. Năm 2026, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 25.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thực hiện năm 2025. Kế hoạch tham vọng trên cũng là mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong nhóm VN30.

Cổ phiếu Vingroup đã tăng gấp rưỡi kể từ mức đáy hôm 24/3. Tuy nhiên, trái ngược với các phiên trước, cổ phiếu này quay đầu giảm nhẹ 0,7%, một phần có thể đến từ áp lực chốt lời sau giai đoạn hồi phục mạnh vài tuần gần đây.

Tâm điểm dòng vốn ngoại phiên 17/4 còn có cổ phiếu của "ông lớn" ngành bán lẻ MWG tăng kịch biên độ, khi được khối ngoại mua ròng gần 195 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng đứng thứ hai toàn thị trường. Kết quả này giúp MWG tiếp tục nằm trong nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng lan tỏa sang một số cổ phiếu lớn khác như MSN (98,9 tỷ đồng), FPT (62,8 tỷ đồng) VPI, GVR… với diễn biến giá nhìn chung tích cực.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua ròng và bán ròng trong phiên 17/4. Nguồn: Dstock.

Giao dịch của khối ngoại đang trở lại trạng thái cân bằng hơn sau giai đoạn biến động mạnh. Dòng tiền vẫn duy trì sự chọn lọc, ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa lớn và có câu chuyện riêng, trong khi chưa hình thành xu hướng mua ròng rõ ràng trên diện rộng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng phân bổ tương đối đều và không tập trung vào một mã cụ thể. Dẫn đầu là VIX (-66,9 tỷ đồng), tiếp đến là CII (-52,4 tỷ đồng), SSI (-48,9 tỷ đồng), VJC (-48,7 tỷ đồng)…/.