Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Tùng Linh

17:34 | 18/04/2026
VN-Index đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp và nằm trong top các thị trường tăng điểm tích cực nhất toàn cầu. Dù đà tăng phụ thuộc chính vào một số trụ cột lớn, tâm lý thị trường được kỳ vọng tích cực hơn nhờ xung đột địa chính trị hạ nhiệt.
VN-Index vượt mốc 1.800 điểm, bệ đỡ từ các trụ cột lớn

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần tăng điểm tích cực khi VN-Index tăng trở lại và giữ được ngưỡng tâm lý 1.800 điểm dù xuất hiện phiên điều chỉnh trong phiên ngày 17/4.

Kết thúc tuần từ 13/4 - 17/4, VN-Index đóng cửa tại 1.817,17 điểm, tăng 3,38% so với tuần trước và ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp. Nhờ vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các thị trường tăng điểm tích cực nhất trên toàn cầu trong tuần. HNX-Index cũng tăng 3,2% lên 260 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,13% lên 128,37 điểm.

Thanh khoản thị trường nhìn chung duy trì ổn định, dù chưa có sự bứt phá rõ rệt. Theo các chuyên gia, đà tăng hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều vào một số nhóm cổ phiếu trụ, thay vì sự lan tỏa rộng khắp toàn thị trường. Vai trò dẫn dắt tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup và một số cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành.

Theo đánh giá từ VCBS, lực cầu được củng cố xuyên suốt tuần giao dịch, tập trung vào các cổ phiếu như VIC, VHM, HPG và MWG. Ở chiều ngược lại, ngân hàng - dòng "cổ phiếu vua" - lại chưa thực sự khởi sắc, khiến bức tranh thị trường vẫn mang tính phân hóa cao dù tích cực về điểm số.

Giao dịch của khối ngoại vẫn là điểm trừ trên thị trường chứng khoán. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 88,1 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị bán ròng đạt 4.484,2 tỷ đồng.

Tuy vậy, dòng vốn ngoại vẫn đang tác động tích cực đến nhiều cổ phiếu lớn. Dù bán ròng, khối ngoại vẫn tập trung giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Lực cầu tích cực ở một vài cổ phiếu lớn đã góp phần đáng kể vào sự hồi phục của thị trường tuần qua.

Top cổ phiếu mua bán ròng của khối ngoại trong tuần 13/4 - 17/4 - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Ở chiều mua, cổ phiếu VIC dẫn đầu danh mục với giá trị mua ròng lên tới quanh 1.400 tỷ đồng, cho thấy sự quan tâm của khối ngoại đối với nhóm cổ phiếu trụ này. Cổ phiếu của Hòa Phát, Chứng khoán SSI, MWG hay Masan đều được mua ròng trên 200 tỷ đồng.

Trong khi đó, áp lực bán tập trung mạnh tại VHM (3.801 tỷ đồng) và FPT (1.176 tỷ đồng). Khối ngoại chốt lời cổ phiếu VHM với giá trị lớn, nhưng lực cầu từ các nhà đầu tư nội vẫn giúp VHM có 4/5 phiên tăng giá. Dù điều chỉnh mạnh trong phiên thứ Sáu (ngày 17/4), cổ phiếu VHM vẫn đang ở vùng giá cao nhất trong 3 tháng trở lại đây.

Tin tức từ diễn biến cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể tác động tích cực đến diễn biến thị trường chứng khoán đầu tuần

Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột hạ nhiệt

Bước sang tuần giao dịch mới, tâm lý thị trường được kỳ vọng tiếp tục được hỗ trợ bởi những tín hiệu tích cực từ bên ngoài, đặc biệt là diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Cuối tuần qua, giá dầu thế giới đã giảm mạnh hơn 10%. Giá dầu WTI đã lùi về quanh 84 USD/thùng sau khi Iran tuyên bố mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được thiết lập. Diễn biến này giúp giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng - một trong những yếu tố gây áp lực lớn lên thị trường tài chính toàn cầu thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích, Công ty Chứng khoán Pinetree, tin tức tích cực từ diễn biến cuộc đàm phán Mỹ và Iran có thể khiến cho động lực tăng điểm tiếp diễn ở giai đoạn đầu tuần.

Tuy nhiên, ông Khang cũng lưu ý, diễn biến dòng tiền cho thấy nhiều khả năng sẽ cần một nhịp điều chỉnh ngắn, do nhà đầu tư có thể còn phân vân và áp lực chốt lời đang khá cao. Cùng đó, do cũng là tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, xác suất cao sẽ có một nhịp điều chỉnh tích lũy lại. Do đó, theo ông Khang, nhà đầu tư nên hạn chế tỷ lệ đòn bẩy, mở mua mới và chủ động chốt lãi để bảo toàn lợi nhuận.

Chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cũng dự báo có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong tuần mới để kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.765 điểm. Nguyên nhân có thể đến từ nhịp điều chỉnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ngoài câu chuyện xung đột địa chính trị, giới đầu tư cũng đang hướng về loạt dữ liệu kinh tế cùng kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp lớn. Tại Mỹ, doanh số bán lẻ, PMI và mùa báo cáo lợi nhuận quý I sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế. Trong khi đó, tại châu Á, Nhật Bản công bố dữ liệu thương mại và lạm phát. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc dự kiến giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Tuần tới, thông tin từ báo cáo tài chính quý I/2026 cùng cao điểm mùa đại hội cổ đông sẽ phác họa phần nào bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước cùng định hướng của ban lãnh đạo công ty trong năm nay./.

Bài liên quan

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Chứng khoán tuần mới (13/4 - 19/4): Xu hướng tích cực đã quay trở lại?

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Dành cho bạn

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

Đọc thêm

Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

(TBTCO) - PVI Holdings lên kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, với doanh thu hợp nhất khoảng 28.815 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.243 tỷ đồng; đồng thời, dự kiến chi trả cổ tức 33%, gồm 23% tiền mặt và 10% cổ phiếu giúp tăng vốn điều lệ. Lãnh đạo PVI cũng bật mí lộ trình thoái vốn của PVN sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030 sau khi "lỡ hẹn" kế hoạch trước đó.
Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng, tránh bị lôi kéo tham gia đầu tư từ các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, hội nhóm...
Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Sau phiên đáo hạn hôm qua, dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh nhanh chóng chuyển sang tập trung giao dịch ở hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026.
Chứng khoán SHS: Tái cấu trúc toàn diện, mục tiêu vào top 5 thị phần môi giới

Chứng khoán SHS: Tái cấu trúc toàn diện, mục tiêu vào top 5 thị phần môi giới

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đặt mục tiêu trở lại top 10 thị phần môi giới ngay trong năm 2026 và tiến vào top 5 trong vòng 5 năm, thông qua chiến lược tái cấu trúc toàn diện.
Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên

Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (17/4) vừa trải qua một phiên giao dịch giằng co với diễn biến rung lắc mạnh trong ngày. Dù có thời điểm tăng gần 20 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ, nhưng áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên đã khiến chỉ số đảo chiều giảm nhẹ.
Khối ngoại mua ròng gần 50 tỷ đồng, tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Vingroup

Khối ngoại mua ròng gần 50 tỷ đồng, tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Vingroup

(TBTCO) - Vingroup tiếp tục được khối ngoại tập trung giải ngân. Bên cạnh đó, trong danh sách mua ròng của khối ngoại phiên hôm nay còn có sự xuất hiện của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, FPT, MSN...
Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

(TBTCO) - Hoạt động của các quỹ đầu tư trong quý I/2026 ghi nhận sự phân hóa về hiệu suất, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu biến động và mặt bằng lãi suất tăng trở lại.
Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

(TBTCO) - Trong kỳ quý I/2026, Thép Tấm Lá Thống Nhất ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 297 triệu đồng, giảm mạnh tới 97% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

GSPC +84.78
DJI +868.71
IXIC +365.78
NYA +242.15
XAX -128.61
BUK100P +7.07
RUT +57.30
VIX -0.46
FTSE +77.64
GDAXI +547.77
FCHI +162.43
STOXX50E +124.43
N100 +20.86
BFX +88.56
MOEX.ME -0.11
HSI -233.93
STI -9.90
AXJO -8.10
AORD -4.90
BSESN +504.86
JKSE +12.62
KLSE +5.50
NZ50 -160.39
KS11 -34.13
TWII -327.68
GSPTSE +294.06
BVSP -1,085.08
MXX +730.91
IPSA -47.92
MERV -34,648.00
TA125.TA +45.16
CASE30 +704.70
JN0U.JO +299.90
DX-Y.NYB +0.13
125904-USD-STRD +52.45
XDB -0.04
XDE -0.19
000001.SS -4.12
N225 -1,042.44
XDN +0.23
XDA +0.08
