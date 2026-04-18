Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm, bệ đỡ từ các trụ cột lớn

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần tăng điểm tích cực khi VN-Index tăng trở lại và giữ được ngưỡng tâm lý 1.800 điểm dù xuất hiện phiên điều chỉnh trong phiên ngày 17/4.

Kết thúc tuần từ 13/4 - 17/4, VN-Index đóng cửa tại 1.817,17 điểm, tăng 3,38% so với tuần trước và ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp. Nhờ vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các thị trường tăng điểm tích cực nhất trên toàn cầu trong tuần. HNX-Index cũng tăng 3,2% lên 260 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,13% lên 128,37 điểm.

Thanh khoản thị trường nhìn chung duy trì ổn định, dù chưa có sự bứt phá rõ rệt. Theo các chuyên gia, đà tăng hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều vào một số nhóm cổ phiếu trụ, thay vì sự lan tỏa rộng khắp toàn thị trường. Vai trò dẫn dắt tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup và một số cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành.

Theo đánh giá từ VCBS, lực cầu được củng cố xuyên suốt tuần giao dịch, tập trung vào các cổ phiếu như VIC, VHM, HPG và MWG. Ở chiều ngược lại, ngân hàng - dòng "cổ phiếu vua" - lại chưa thực sự khởi sắc, khiến bức tranh thị trường vẫn mang tính phân hóa cao dù tích cực về điểm số.

Giao dịch của khối ngoại vẫn là điểm trừ trên thị trường chứng khoán. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 88,1 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị bán ròng đạt 4.484,2 tỷ đồng.

Tuy vậy, dòng vốn ngoại vẫn đang tác động tích cực đến nhiều cổ phiếu lớn. Dù bán ròng, khối ngoại vẫn tập trung giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Lực cầu tích cực ở một vài cổ phiếu lớn đã góp phần đáng kể vào sự hồi phục của thị trường tuần qua.

Top cổ phiếu mua bán ròng của khối ngoại trong tuần 13/4 - 17/4 - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Ở chiều mua, cổ phiếu VIC dẫn đầu danh mục với giá trị mua ròng lên tới quanh 1.400 tỷ đồng, cho thấy sự quan tâm của khối ngoại đối với nhóm cổ phiếu trụ này. Cổ phiếu của Hòa Phát, Chứng khoán SSI, MWG hay Masan đều được mua ròng trên 200 tỷ đồng.

Trong khi đó, áp lực bán tập trung mạnh tại VHM (3.801 tỷ đồng) và FPT (1.176 tỷ đồng). Khối ngoại chốt lời cổ phiếu VHM với giá trị lớn, nhưng lực cầu từ các nhà đầu tư nội vẫn giúp VHM có 4/5 phiên tăng giá. Dù điều chỉnh mạnh trong phiên thứ Sáu (ngày 17/4), cổ phiếu VHM vẫn đang ở vùng giá cao nhất trong 3 tháng trở lại đây.

Tin tức từ diễn biến cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể tác động tích cực đến diễn biến thị trường chứng khoán đầu tuần

Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột hạ nhiệt

Bước sang tuần giao dịch mới, tâm lý thị trường được kỳ vọng tiếp tục được hỗ trợ bởi những tín hiệu tích cực từ bên ngoài, đặc biệt là diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Cuối tuần qua, giá dầu thế giới đã giảm mạnh hơn 10%. Giá dầu WTI đã lùi về quanh 84 USD/thùng sau khi Iran tuyên bố mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được thiết lập. Diễn biến này giúp giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng - một trong những yếu tố gây áp lực lớn lên thị trường tài chính toàn cầu thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích, Công ty Chứng khoán Pinetree, tin tức tích cực từ diễn biến cuộc đàm phán Mỹ và Iran có thể khiến cho động lực tăng điểm tiếp diễn ở giai đoạn đầu tuần.

Tuy nhiên, ông Khang cũng lưu ý, diễn biến dòng tiền cho thấy nhiều khả năng sẽ cần một nhịp điều chỉnh ngắn, do nhà đầu tư có thể còn phân vân và áp lực chốt lời đang khá cao. Cùng đó, do cũng là tuần giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, xác suất cao sẽ có một nhịp điều chỉnh tích lũy lại. Do đó, theo ông Khang, nhà đầu tư nên hạn chế tỷ lệ đòn bẩy, mở mua mới và chủ động chốt lãi để bảo toàn lợi nhuận.

Chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cũng dự báo có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong tuần mới để kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.765 điểm. Nguyên nhân có thể đến từ nhịp điều chỉnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ngoài câu chuyện xung đột địa chính trị, giới đầu tư cũng đang hướng về loạt dữ liệu kinh tế cùng kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp lớn. Tại Mỹ, doanh số bán lẻ, PMI và mùa báo cáo lợi nhuận quý I sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế. Trong khi đó, tại châu Á, Nhật Bản công bố dữ liệu thương mại và lạm phát. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc dự kiến giữ nguyên lãi suất cơ bản.

Tuần tới, thông tin từ báo cáo tài chính quý I/2026 cùng cao điểm mùa đại hội cổ đông sẽ phác họa phần nào bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước cùng định hướng của ban lãnh đạo công ty trong năm nay./.