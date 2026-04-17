Canada thành lập mạng lưới phòng thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam nổi lên là đối tác trọng tâm

Đây là một sáng kiến mang ý nghĩa chiến lược, nhằm tăng cường sự kết nối và tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp Canada trong khu vực. Đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư giữa Canada và các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng Canada Mark Carney chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trực tuyến giữa 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP). Ảnh: CanCham Vietnam

Phát biểu tại sự kiện, ông Paul Thoppil - Cao ủy Canada tại Singapore, nguyên Đại diện Thương mại Canada tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng biến động và tiềm ẩn nhiều bất ổn, các doanh nghiệp Canada ở mọi quy mô cần một tổ chức đại diện như CCIP. Đây là lần đầu tiên các tổ chức doanh nghiệp Canada liên kết ngoài lãnh thổ quốc gia nhằm xây dựng sự hiện diện phối hợp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hướng tới mở rộng cơ hội thương mại và kinh doanh. Đây cũng là bước đi chiến lược nhằm củng cố các mối quan hệ thương mại bền vững và tạo động lực tăng trưởng mới”.

Ông Zach Herbers - Chủ tịch CanCham Vietnam chia sẻ thêm: “Biên bản ghi nhớ này là minh chứng cho tầm quan trọng chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với Canada và cộng đồng doanh nghiệp Canada. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Với vai trò là thành viên của CCIP, CanCham Vietnam hướng tới việc tăng cường hơn nữa tiếng nói đại diện cho hội viên. Thông qua sáng kiến này, chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ hội viên xây dựng các mối quan hệ thương mại bền chặt hơn, đồng thời mở ra những cơ hội tăng trưởng mới trong thương mại song phương”.

Biên bản ghi nhớ quy tụ cộng đồng doanh nghiệp Canada tại các thị trường trọng điểm trong khu vực, trải dài từ Tiểu lục địa Ấn Độ đến Nhật Bản và toàn khối ASEAN, với mục tiêu tăng cường tiếng nói và vai trò của doanh nghiệp Canada tại châu Á. Sáng kiến này được thúc đẩy thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Liên bang Canada, các chính quyền cấp tỉnh, cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài khu vực.

CCIP là mạng lưới gồm 21 hiệp hội doanh nghiệp và phòng thương mại độc lập, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Canada và châu Á, những tổ chức đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và có đóng góp đầu tư đáng kể trong khu vực. Các bên tham gia cam kết triển khai các nội dung hợp tác theo biên bản ghi nhớ, bao gồm: Phối hợp thúc đẩy chính sách về thương mại và đầu tư giữa Canada và châu Á; Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thực tiễn tốt giữa các phòng thương mại Canada trong khu vực; Tổ chức các sáng kiến chung như phái đoàn thương mại và hội nghị tại Canada và châu Á; Tăng cường kết nối với Chính phủ Canada và các bên liên quan trong khu vực; Khẳng định vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.