Để bảo đảm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan diễn ra liên tục, không ách tắc, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hải quan theo phương án thay thế.

Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong thời gian hệ thống tạm dừng, việc tiếp nhận và xử lý thủ tục được chuyển sang thực hiện trên phần mềm Ecus6 theo hướng dẫn tại Quyết định số 1228/QĐ-CHQ ngày 13/8/2025. Đây là giải pháp kỹ thuật dự phòng nhằm duy trì hoạt động thông quan trong mọi tình huống.

Cục Hải quan cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị và doanh nghiệp cần chủ động liên hệ Tổ hỗ trợ triển khai hệ thống Ecus theo công văn số 19548/CHQ-GSQL ngày 14/8/2025 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Sau khi kết thúc thời gian bảo trì và vận hành theo phương án dự phòng, các Chi cục Hải quan có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về Cục Hải quan (Ban Giám sát quản lý) trong ngày 8/5/2026 để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá./.