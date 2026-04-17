Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng

Song Linh

19:15 | 17/04/2026
(TBTCO) - Ngày 17/4/2026, Cục Hải quan ban hành công văn số 15430/CHQ-GSQL (thượng khẩn) gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống điện tử của ngành tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác bảo trì tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.
Để bảo đảm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan diễn ra liên tục, không ách tắc, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hải quan theo phương án thay thế.

Thượng khẩn, Hải quan hướng dẫn cách làm thủ tục khi hệ thống điện tử tạm dừng. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong thời gian hệ thống tạm dừng, việc tiếp nhận và xử lý thủ tục được chuyển sang thực hiện trên phần mềm Ecus6 theo hướng dẫn tại Quyết định số 1228/QĐ-CHQ ngày 13/8/2025. Đây là giải pháp kỹ thuật dự phòng nhằm duy trì hoạt động thông quan trong mọi tình huống.

Cục Hải quan cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị và doanh nghiệp cần chủ động liên hệ Tổ hỗ trợ triển khai hệ thống Ecus theo công văn số 19548/CHQ-GSQL ngày 14/8/2025 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Sau khi kết thúc thời gian bảo trì và vận hành theo phương án dự phòng, các Chi cục Hải quan có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về Cục Hải quan (Ban Giám sát quản lý) trong ngày 8/5/2026 để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá./.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động cập nhật thông tin, phối hợp thực hiện đúng hướng dẫn, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra thông suốt.
Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi phương thức quản lý thuế, việc minh bạch dòng tiền được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp cận các cơ hội phát triển mới với sự hỗ trợ từ cơ quan thuế và các đơn vị liên quan.
Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
(TBTCO) - Trong giai đoạn 2022 - 2025, tổng lượng khí thải được giảm do chuyển đổi sang sử dụng xe điện ước tính khoảng xấp xỉ 256.000 tấn CO - mỗi năm. Việc giảm thiểu lượng CO - này hỗ trợ quá trình cắt giảm carbon trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam và góp phần thực hiện cam kết không phát thải ròng được công bố tại COP26.
(TBTCO) - Trước hướng dẫn của cơ quan Thuế một số tỉnh, thành phố về vấn đề hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế vừa cho biết, việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, hàng loạt cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp và doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, giải thể từ đầu năm 2025. Việc thay đổi mô hình tổ chức khiến người lao động gặp một số vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
(TBTCO) - Để định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu ngành cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tập huấn lớp bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng phân tích rủi ro và kiểm tra xử lý về hóa đơn, chứng từ ” dành cho công chức đang công tác tại các bộ phận kiểm tra, quản lý doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh.
(TBTCO) - Chương trình tặng gói giải pháp phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử góp phần giúp hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, minh bạch vận hành và thích ứng với xu thế kinh doanh số, đồng thời bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW.
