11,5 triệu lao động Việt Nam bị tác động bởi AI, nhưng chưa có nguy cơ mất việc hàng loạt

Hà My

15:50 | 16/04/2026
(TBTCO) - Theo một báo cáo tóm tắt mới được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố ngày 16/4, khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI).
Báo cáo mang tên “Trí tuệ nhân tạo tạo sinh và việc làm tại Việt Nam: Mức độ tác động tới thị trường lao động và các khuyến nghị chính sách” chỉ ra rằng, mặc dù GenAI có thể sẽ gây ra những thay đổi trên diện rộng, nhưng kịch bản khả dĩ nhất là sự biến đổi về tính chất tác vụ trong công việc thay vì thay thế con người hàng loạt.

Báo cáo cho biết, chỉ có khoảng 1 triệu lao động tại Việt Nam đang làm những công việc có tính chuẩn hóa cao và dễ bị AI thay thế hoàn toàn. Điều này cho thấy nguy cơ tự động hóa hoàn toàn chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ lực lượng lao động (dưới 2%), thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực như Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Báo cáo cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng của GenAI không đồng đều trên thị trường lao động. Nhóm lao động làm công việc hỗ trợ hành chính - văn thư đối mặt với rủi ro cao nhất, với gần 2/3 nhân sự trong nhóm này có khả năng bị tự động hóa một phần tác vụ.

Nhóm lao động làm công việc hỗ trợ hành chính - văn thư đối mặt với rủi ro cao nhất, với gần 2/3 nhân sự trong nhóm này có khả năng bị tự động hóa một phần tác vụ.

Các ngành tài chính - bảo hiểm, bán buôn - bán lẻ và thông tin - truyền thông là những ngành có tỷ lệ chịu tác động cao nhất bởi GenAI. Về mặt địa lý, người lao động tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chiếm hơn 1/3 tổng số việc làm trên cả nước có khả năng bị tác động .

Báo cáo cũng đặc biệt nhấn mạnh về khoảng cách giới. Phụ nữ có khả năng làm việc trong các ngành nghề chịu tác động của GenAI cao hơn nam giới, với tỷ lệ ảnh hưởng lần lượt là 24,1% so với 17,8%.

Tuy nhiên, những tác động này mang tính hai mặt. Trong các ngành bán hàng với lực lượng lao động nữ chiếm khoảng 2/3 nhân sự, GenAI có thể giúp tăng năng suất và cải thiện chất lượng công việc. Ngược lại, với các vị trí văn phòng với tính chất công việc lặp đi lặp lại thì nguy cơ bị thay thế một phần tác vụ trở nên rõ rệt hơn. Điều này đe dọa đến sự ổn định vốn có của nhóm công việc hiện đang cung cấp việc làm chính thức cho nhiều phụ nữ.

Dù có nhiều lo ngại trên toàn cầu về tình trạng mất việc làm do AI, báo cáo chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng nào về việc giảm cơ hội việc làm đối với lao động trẻ, có trình độ cao trong các ngành chịu ảnh hưởng bởi GenAI tại Việt Nam trong giai đoạn 2022 - 2024. Ngược lại, việc làm trong các ngành dịch vụ vẫn tiếp tục tăng trưởng trong những năm gần đây, cho thấy nhu cầu lao động vẫn ổn định khi việc ứng dụng AI mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Bà Sinwon Park - Giám đốc Quốc gia ILO tại Việt Nam chia sẻ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến trí tuệ nhân tạo tạo sinh thành động lực thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng. Tuy nhiên, lợi ích và rủi ro sẽ không được phân bổ đồng đều, trong đó phụ nữ phải đối mặt với mức độ tác động bởi GenAI cao hơn.

“Để quá trình chuyển đổi này diễn ra đúng hướng, chúng ta cần hành động quyết liệt ngay từ bây giờ: củng cố quản trị AI phù hợp với các tiêu chuẩn lao động, đầu tư vào nâng cao kỹ năng cho người lao động, bảo đảm người lao động có tiếng nói trong quá trình đưa AI vào nơi làm việc, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI có trách nhiệm để nâng cao năng suất gắn với việc làm thỏa đáng, và thiết lập các biện pháp bảo vệ để quá trình đổi mới công nghệ diễn ra công bằng và bao trùm” - Sinwon Park nhấn mạnh./.

Báo cáo của ILO kêu gọi sự phối hợp hành động giữa nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: tăng cường quản trị AI và năng lực thể chế, có chú trọng đến bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử; củng cố hệ thống thông tin thị trường lao động để theo dõi sát sao tác động thay đổi hàng ngày của AI; thúc đẩy ứng dụng AI có trách nhiệm thông qua đối thoại xã hội tại nơi làm việc; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa kết hợp việc nâng cao năng suất với bảo đảm việc làm thỏa đáng; và đầu tư vào các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng có chú trọng giới và các chính sách hỗ trợ nhóm lao động lao động dễ bị tổn thương nhất.
Bài liên quan

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong “cơn gió ngược”

AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong “cơn gió ngược”

AI mở dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam

AI mở dư địa tăng trưởng mới cho Việt Nam

Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài

Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk

Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk

Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại

Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại

"Lộ diện" 6 dự án Bất động sản Phát Đạt sẽ triển khai bán hàng trong năm 2026

"Lộ diện" 6 dự án Bất động sản Phát Đạt sẽ triển khai bán hàng trong năm 2026

Thu hút vốn FDI: Cơ hội nào cho Việt Nam trước biến động toàn cầu?

Thu hút vốn FDI: Cơ hội nào cho Việt Nam trước biến động toàn cầu?

“Cú hích” để Việt Nam tái cấu trúc hệ thống năng lượng

“Cú hích” để Việt Nam tái cấu trúc hệ thống năng lượng

(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Đây là bước hoàn thiện quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ thống nhất, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương ở mức cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu, biên giới, hải đảo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
(TBTCO) - Thông qua tọa đàm “Thanh niên ngành Tài chính tiên phong thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị”, vai trò xung kích của thanh niên ngành Tài chính tiếp tục được nhấn mạnh, đặc biệt trong tham mưu chính sách, cải cách thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số.
(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
(TBTCO) - Bộ Công thương đã ban hành Kế hoạch hành động số 824/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.
(TBTCO) - Bộ Y tế cho biết, theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 trường hợp mắc sốt xuất huyết, có 4 trường hợp tử vong. Số mắc ghi nhận sớm ngay từ những tháng đầu năm, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam.
11,5 triệu lao động Việt Nam bị tác động bởi AI, nhưng chưa có nguy cơ mất việc hàng loạt

11,5 triệu lao động Việt Nam bị tác động bởi AI, nhưng chưa có nguy cơ mất việc hàng loạt

Bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm hộ kinh doanh không phải nộp thuế

Bỏ ngưỡng doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm hộ kinh doanh không phải nộp thuế

Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt hơn 15 km, kinh phí gần 16.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt hơn 15 km, kinh phí gần 16.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước thanh toán kịp thời giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước thanh toán kịp thời giải ngân vốn đầu tư công

Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng lực cho kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng lực cho kinh tế số

Hải quan hoả tốc chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép cán nóng

Hải quan hoả tốc chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép cán nóng

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng