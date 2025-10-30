Thuế tỉnh Cao Bằng triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người nộp thuế, mới đây, Thuế tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng đã quán triệt mục tiêu, nội dung và lộ trình thực hiện ISO 9001:2015, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2025. Thuế tỉnh Cao Bằng yêu cầu các phòng, thuế cơ sở nghiêm túc rà soát quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa hồ sơ, xây dựng quy trình nội bộ thống nhất và tăng cường trách nhiệm trong phục vụ người nộp thuế.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là công cụ hữu hiệu giúp cơ quan hành chính nhà nước chuẩn hóa các quy trình làm việc, kiểm soát rủi ro, giảm sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ. Việc áp dụng ISO giúp công tác điều hành, xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại Thuế tỉnh được thực hiện khoa học, minh bạch, kịp thời và đúng quy định.

Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 của Thuế tỉnh Cao Bằng.

Thuế tỉnh Cao Bằng cho rằng, việc triển khai ISO 9001:2015 không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật, mà còn là cơ hội để đổi mới tư duy quản lý, xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp, liêm chính, tận tâm. Trong quá trình áp dụng, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn để hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá định kỳ, bảo đảm hệ thống ISO được vận hành hiệu quả, thực chất.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính thuế, hướng tới mục tiêu “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể thực hiện chủ trương của ngành Tài chính và Cục Thuế về xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.