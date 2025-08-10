Ngày 10/8: Giá xăng dầu dự báo sẽ giảm mạnh trong tuần tới

Giá dầu thế giới bật tăng trong phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu vẫn mất khoảng 5%. Trong nước, giá được các doanh nghiệp duy trì của phiên hôm qua. Sang tuần mới, dự báo giá xăng, dầu sẽ giảm mạnh.

Sáng 10/8, giá Xăng E5RON92 không cao hơn 19.608 đồng/lít. Ảnh: TL

Trên thị trường thế giới

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 10/08/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,32 USD/thùng, tăng 0,24% (tương đương tăng 0,16 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,35 USD/thùng, giảm 0,08 USD/thùng so với ngày hôm qua.

Giá dầu thế giới đã ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ cuối tháng 6, do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan của Mỹ. Những lo ngại về nhu cầu dầu mỏ suy yếu trước căng thẳng thương mại mới, cùng với quyết định nới lỏng cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã khiến thị trường “đỏ lửa” liên tiếp.

Theo Bloomberg, Washington và Moscow đang đàm phán về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Thỏa thuận tiềm năng này có thể mở đường cho việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang gia tăng giữa Mỹ và những nước mua dầu từ Nga.

Thị trường trong nước

Giá xăng, dầu được tiếp tục giữ mốc ổn định trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 7/8.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, lên mức 19.608 đồng/lít; xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, lên mức 20.074 đồng/lít.Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, xuống còn 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, xuống còn 18.660 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg, ở mức 15.647 đồng/kg.

Dự báo, giá xăng, dầu trong nước có thể giảm mạnh trong tuần tới./.