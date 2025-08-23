Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(TBTCO) - Sáng 23/8, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã diễn ra tại Trụ sở KTNN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay sau khi Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng KTNN được ký kết, hai cơ quan đã nỗ lực phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế, qua đó góp phần làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đã được quy định trong các văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong 10 năm qua, sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan đã đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Đến nay, bối cảnh có nhiều thay đổi, chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan cũng đã có nhiều điểm mới, đặc biệt khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực này ngày càng hoàn thiện, với việc ra đời Luật Phòng, chống tham nhũng; Quy định 131-QĐ/TW về Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Lam - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương - đã trình bày báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp.

Theo báo cáo, hai cơ quan đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt các nội dung của Quy chế phối hợp, bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu được lãnh đạo hai cơ quan quan tâm chỉ đạo sát sao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ quan. Đáng chú ý, công tác phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những quan điểm, chủ trương, chính sách lớn về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặc biệt chú trọng. “Hầu hết các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực này do Ban Nội chính Trung ương chủ trì tham mưu đều có sự tham gia ý kiến của KTNN” - đồng chí Nguyễn Cảnh Lam cho biết.

KTNN và Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp có hiệu quả trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng như việc trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, sai phạm kinh tế nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước nhiều tài sản, tiền, đất đai; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng và Nhà nước.

10 năm qua, KTNN đã chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; chuyển 3 vụ việc do Thanh tra KTNN nhận thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 2 vụ việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật (năm 2019).

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị của hai cơ quan đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp trong thời gian qua; gợi mở những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa KTNN và Ban Nội chính Trung ương trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nêu rõ, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo hai cơ quan, Quy chế phối hợp nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với nhiều kết quả nổi bật như đã được đề cập trong báo cáo tổng kết.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay hết sức nặng nề, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị hai cơ quan tập trung triển khai 5 nội dung trong thời gian tới:

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu hoàn thiện thể chế, khắc phục được những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, không để lợi dụng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hiệu tài chính công, tài sản công.

Thứ hai, tích cực phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các đề án thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do mỗi cơ quan chủ trì thực hiện trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ tư, chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các KTNN khu vực với các Vụ Địa phương của Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựcở địa phương, cơ sở.

Thứ năm, tăng cường phối hợp trao đổi nghiệp vụ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính.

Ban Nội chính Trung ương và KTNN đã ký Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương và KTNN đã ký Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thay thế cho Quy chế phối hợp số 02-QCPH/BNCTW-BCSĐKTNN ngày 11/3/2015.

Ban Nội chính Trung ương và KTNN cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.