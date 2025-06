Sáng sớm ngày 19/6, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.994 VND/USD giảm 4 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,86 điểm, tăng 0,05%.

Tỷ giá trung tâm VND với đồng USD hiện ở mức 24.994 VND/USD. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều hiện ở mức: 23.795 VND/USD - 26.193 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh giảm. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.853 - 26.243 VND/USD giảm 4 VND cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.853 VND 26.243 VND Vietinbank 25.911 VND 26.243 VND BIDV 25.883 VND 26.243 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.291 VND – 30.163 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.217 VND 30.758 VND Vietinbank 29.630 VND 30.885 VND BIDV 29.588 VND 30.835 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND – 181 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 174,01 VND 185,07 VND Vietinbank 173,71 VND 185,20 VND BIDV 176,57 VND 184,39 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 19/6 tăng 43 VND VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch ngày 18/6, giao dịch quanh mốc 26.329 - 26.429 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 98,86 điểm, tăng 0,05%.

Đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, nhưng vẫn yếu hơn so với đồng Yên Nhật, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất do bất ổn kinh tế và thuế quan tiếp tục làm ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế.

So với 6 loại tiền tệ lớn khác, đồng USD giảm khoảng 8% tính từ đầu năm đến nay. So với đồng Yên, đồng USD giảm 0,06%, xuống còn 145,18 Yên và tăng 0,36% so với Franc Thụy Sĩ, lên 0,8190 Franc.