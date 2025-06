Giá cà phê hôm nay 21/6 tại Tây Nguyên giảm mạnh tới hơn 6.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường thế giới biến động trái chiều giữa Robusta và Arabica. Giá tiêu trong nước tiếp tục rớt giá mạnh từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay 21/6 tại Tây Nguyên giảm mạnh tới hơn 6.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm sâu kỷ lục, dao động trong khoảng 100.500 - 101.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 101.000 đồng/kg. Giảm mạnh 2.500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông có mức giá 101.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 101.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2.500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 100.500 đồng/kg.

Trong khi thị trường nội địa giảm sâu, giá cà phê thế giới ghi nhận xu hướng trái chiều trên hai sàn giao dịch lớn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 hiện đang ở mức 4.032 USD/tấn, giảm nhẹ 2 USD/tấn tương đương 0,05% so với phiên trước. Dải giao dịch trong ngày dao động trong khoảng 4.010 – 4.063 USD/tấn, cho thấy lực mua yếu, thị trường thiếu xung lực tăng mới.

Trái ngược, giá cà phê Arabica trên sàn New York đã đảo chiều tăng nhẹ. Hợp đồng giao tháng 7/2025 hiện đạt 323,80 US cent/lb, tăng 1,50 cent/lb (tương đương 0,47%) so với phiên giao dịch trước.

Sự đảo chiều này được lý giải là do giới đầu cơ đang tranh thủ mua vào khi giá giảm sâu phiên trước đó, đồng thời lo ngại nguồn cung có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường tại các vùng trồng lớn ở Brazil và Colombia.

Giá hồ tiêu

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục rớt giá so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 123.000 đồng/kg đến 125.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm mạnh 4.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 125.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 4,500 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 123.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Nông giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 125.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 123.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 123.000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 123.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 20/6 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.461 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok cũng không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10.079 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9.000 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này không đổi so với hôm qua đạt 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,000 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,100 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không đổi so với hôm qua đạt 9.000 USD/tấn.