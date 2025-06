Sáng sớm ngày 20/6, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.025 VND/USD tăng 31 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,18 điểm, giảm 0,12%.

Đồng USD giảm nhẹ trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông tiếp tục đè nặng lên thị trường. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều hiện ở mức: 23.824 VND/USD - 26.226 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh tăng. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.886 - 26.276 VND/USD tăng 33 VND cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.886 VND 26.276 VND Vietinbank 25.947 VND 26.276 VND BIDV 25.916 VND 26.276 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.296 VND – 30.169 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.174 VND 30.713 VND Vietinbank 29.536 VND 30.791 VND BIDV 29.466 VND 30.708 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 164 VND – 181 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 173,46 VND 184,48 VND Vietinbank 176,22 VND 184,22 VND BIDV 176,37 VND 184,14 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 20/6 giảm 16 VND VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch ngày 19/6, giao dịch quanh mốc 26.313 - 26.413 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 98,18 điểm, giảm 0,12%.

Đồng USD giảm nhẹ trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông tiếp tục đè nặng lên thị trường, trong khi loạt quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương châu Âu cho thấy thách thức ngày càng lớn trong việc điều hành chính sách giữa lúc bất định gia tăng.

Đồng USD và đồng EUR đều tăng khoảng 1% so với đồng Krone Na Uy. Mặc dù vậy, đồng Krone vẫn là một trong những đồng tiền lớn có diễn biến tốt nhất so với USD từ đầu năm đến nay, với mức tăng khoảng 11%. Trong khi đó, đồng EUR giảm nhẹ 0,1% xuống còn 1,1473 USD, còn đồng USD tăng 0,2% so với Yên Nhật, đạt mức 145,56.