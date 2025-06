Dự báo tín dụng tăng tốc, NIM giữ nhịp trong quý II/2025

Dự kiến NIM sẽ không giảm thêm trong quý II/2025 so với quý I/2025, do lãi suất cho vay được kỳ vọng giữ nguyên, trong khi lãi suất huy động có thể giảm nhẹ nhờ tăng trưởng huy động cải thiện trong 6 tháng đầu năm. Tính đến giữa tháng 6/2025, huy động vốn tăng 5,09% so với đầu năm, vượt xa mức 0,92% cùng kỳ năm 2024 dù mặt bằng lãi suất không có nhiều biến động.