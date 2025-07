Dư địa tài khóa không phải là vô hạn Hiện nay, cả chính sách tài khóa và tiền tệ đều theo hướng mở rộng, song dư địa hỗ trợ từ chính sách tiền tệ dần thu hẹp do áp lực tín dụng tăng cao, tỷ giá biến động mạnh và lãi suất khó giảm thêm. Trong bối cảnh đó, theo GS. TS. Tô Trung Thành, chính sách tài khóa nên được coi là chính sách chủ đạo hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo đó, trong thời gian tới, ông Thành cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh chính sách tài khóa nghịch chu kỳ nhằm thúc đẩy tổng cầu và hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt khi ngân sách không quá căng thẳng và nợ công có xu hướng giảm. Tình hình ngân sách khả quan năm 2024 tạo ra dư địa lớn hơn cho chính sách tài khóa, có thể tận dụng để hỗ trợ cho tăng trưởng. Mục tiêu này cần thực hiện qua hai công cụ gồm: tăng chi tiêu công và giảm thuế. Theo đó, Chính phủ cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Giảm thuế cần áp dụng đúng đối tượng, đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế. Hơn nữa, trong tình hình khó khăn, tình trạng sụt giảm sản xuất của các doanh nghiệp khiến hàng trăm nghìn người lao động giảm giờ làm, mất việc làm, giảm thu nhập, việc cải thiện chính sách an sinh xã hội sẽ đóng góp lớn vào tăng tiêu dùng và phải đưa nhóm yếu thế vào trọng tâm chính sách. Tuy nhiên, chuyên gia từ Đại học Kinh tế Quốc dân lưu ý rằng, dư địa tài khóa không phải là vô hạn, áp lực nợ công sẽ quay trở lại nếu chi tiêu không hiệu quả. Do đó, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, cải cách thể chế tài chính công là điểm mấu chốt giai đoạn tới. Đầu tư công cần đi liền với cải thiện môi trường đầu tư tư nhân, nâng cao năng lực thực thi và minh bạch hóa quy trình phân bổ vốn.