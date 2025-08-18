Tăng cường năng lực quản lý tài sản công cho cấp xã

(TBTCO) - Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công, tài chính đất đai theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 18 đến 21/8, Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng, tài chính đất đai (tiền sử dụng đất, tiền thuế) cho lãnh đạo và công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công của Sở Tài chính, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn, cập nhật quy định mới và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa chính thức vận hành.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tuyến nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh: H.T

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Công sản cho biết, sau hơn 1 tháng rưỡi triển khai, mô hình chính quyền 2 cấp đã bước đầu ghi nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung quản lý tài sản công chưa thực hiện đầy đủ do có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ so với trước. Để khắc phục hạn chế và tăng cường hiệu quả quản lý, Bộ Tài chính phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình tập huấn này.

Cục Quản lý Công sản đã giới thiệu, làm rõ nhiều nội dung quan trọng như: chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ quản lý, tính hao mòn và khấu hao tài sản cố định. Đặc biệt, có hướng dẫn chi tiết về việc quản lý đối với tài sản cố định Nhà nước giao cho doanh nghiệp nhưng không tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề cốt lõi, gắn trực tiếp với công việc thực tiễn của địa phương, như: công tác sắp xếp, quản lý tài sản công; việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, định mức; quản lý, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công; cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, tài chính đất và xử lý các tài sản do địa phương quản lý.

Theo số liệu từ Cục Quản lý Công sản, hiện cả nước có hơn 3.000 đơn vị cấp xã thuộc 34 địa phương, việc triển khai tập huấn trực tiếp gặp nhiều khó khăn về thời gian, điều kiện và công tác chuyên môn của cán bộ. Do đó, chương trình được tổ chức trực tuyến với nội dung tinh gọn, thiết thực; đồng thời tài liệu tập huấn sẽ được biên tập và đăng tải để các đơn vị tra cứu khi cần.

Công chức Cục Quản lý công sản hướng dẫn trực tuyến nghiệp vụ về quản lý tài sản công. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Tân Thịnh nhấn mạnh: công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhiệm vụ then chốt, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành. Bộ Tài chính mong muốn cán bộ, công chức tham gia tập huấn nghiêm túc, tích cực để nâng cao hiệu quả quản lý trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cùng yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác nguồn lực từ tài sản công cũng được phổ biến tới các Sở Tài chính địa phương. Qua đó, các đơn vị vừa nắm bắt kịp thời quy định mới, vừa có cơ hội trao đổi để tháo gỡ vướng mắc từ thực tế.