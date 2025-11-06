Kinh tế duy trì đà tích cực, thu ngân sách tăng gần 31%

(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng năm 2025 cho thấy xu hướng phục hồi vững chắc của sản xuất, kinh doanh; thu ngân sách tăng tới 30,8% so với cùng kỳ.

Thiên tai, bão lũ gây thiệt hại khoảng 0,2% tăng trưởng GDP

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều thách thức lớn. Bên cạnh đối mặt với những khó khăn từ bên ngoài, kinh tế xã hội trong nước còn bị ảnh hưởng nặng nền bởi thiên tai, bão lũ. Thiệt hại ước tính trên 35 nghìn tỷ đồng, làm giảm khoảng 0,2% tăng trưởng GDP cả nước.

Tuy nhiên, chúng ta đã kiên định, quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp; ứng phó hiệu quả với tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2025 tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng

Cụ thể, các chỉ tiêu vĩ mô tiếp tục đạt kết quả khả quan. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ, phản ánh nỗ lực kiểm soát lạm phát trong bối cảnh giá năng lượng và lương thực toàn cầu biến động.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng, bằng 111% dự toán và tăng tới 30,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Chính phủ vẫn triển khai các gói giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 217,3 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp.

Cơ cấu thu ngân sách chuyển theo hướng bền vững hơn, thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn, đạt 829 nghìn tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán. Bội chi và nợ công được kiểm soát tốt, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định.

Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 10 tháng đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%. Xuất khẩu tháng 10 đạt khoảng 42 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng, đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2%. Nhập khẩu 10 tháng đạt 371,4 tỷ USD, tăng 18,6%, đưa cán cân thương mại xuất siêu khoảng 19,6 tỷ USD.

Tiêu dùng trong nước phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% so với cùng kỳ, phản ánh sức mua và niềm tin thị trường được duy trì. Du lịch quốc tế phục hồi mạnh, 10 tháng đón gần 17,2 triệu lượt khách, tăng 21,5%.

Trong lĩnh vực sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 10,8% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng, tăng 9,2%, trong đó công nghiệp chế biến – chế tạo tăng 10,5%. Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) đạt 54,5 điểm, thể hiện khu vực sản xuất đang mở rộng.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt gần 256 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,5%, gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường – một tín hiệu tích cực cho khu vực kinh tế tư nhân.

Bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ khắc phục thiên tai

Bên cạnh phát triển kinh tế, các chính sách xã hội, an sinh và phòng chống thiên tai được đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, đã hỗ trợ 4.164 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương và 7.960 tấn gạo cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các cơn bão số 10, 11 và 12. Các ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay 0,5 - 2%/năm trong 3 - 6 tháng cho các khách hàng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu IX xuất cấp xuồng cao tốc các loại cho Thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Khánh Huyền

Ngân hàng Chính sách xã hội đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ giảm 2% lãi suất trong 3 tháng cho 3 triệu khách hàng ở 20 địa phương, với quy mô dư nợ tín dụng được hỗ trợ giảm lãi suất đạt khoảng 243 nghìn tỷ đồng. Các chương trình tín dụng xã hội đã hỗ trợ vay vốn cho trên 1,8 triệu đối tượng.

Các địa phương tiếp tục triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, rà soát sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đổi mới, góp phần tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ Tài chính đánh giá, khó khăn thách thức vẫn còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành trong 2 tháng cuối năm là rất lớn,.

Trong đó, nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức. Xuất khẩu mặc dù tăng trưởng tích cực, nhưng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro từ sự biến động, bất ổn của thị trường. Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng mới đạt dưới hai con số, chưa đạt mục tiêu 10 - 12%; mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế đòi hỏi hai tháng cuối năm phải thu hút thêm khoảng 8 triệu lượt khách.

Đầu tư cũng chưa thật sự bứt phá khi giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 54,4% kế hoạch; vốn FDI đăng ký mới giảm 7,6% so với cùng kỳ, đạt gần 14,1 tỷ USD. Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng chưa đáp ứng yêu cầu, các địa phương còn thiếu chủ động, quyết liệt trong rà soát, báo cáo và xử lý theo thẩm quyền.

Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn nhiều thách thức, tổng doanh thu 9 tháng chỉ tăng 5% so với cùng kỳ, trong khi mục tiêu theo Nghị quyết 226 là khoảng trên 10%.

Ổn định kinh tế vĩ mô chịu sức ép từ bên ngoài khi lãi suất cho vay có xu hướng tăng; điều hành tỷ giá đối mặt nhiều sức ép từ bên trong và bên ngoài; nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán...