Ngày 11/11: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (11/11) đảo chiều giảm nhẹ khi lo ngại dư cung hạ nhiệt, song nhu cầu yếu và lượng tồn kho Mỹ tăng tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,44 USD/thùng, giảm 0,30%; giá dầu WTI ở mốc 59,00 USD/thùng, giảm 1,01%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 63,44 USD/thùng, giảm 0,30%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 11/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,44 USD/thùng, giảm 0,30% (tương đương giảm 0,19 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,00 USD/thùng, giảm 1,01% (tương đương giảm 0,60 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay khi giới đầu tư kỳ vọng vào tiến triển trong nỗ lực chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa, dù lo ngại về dư cung trên thị trường dầu thô vẫn tiếp tục bao trùm.

Tuần trước, cả Brent và WTI đều giảm khoảng 2%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp do lo ngại nguồn cung dư thừa. Trong khi OPEC+ đã nhất trí tăng nhẹ sản lượng vào tháng 12, liên minh này cũng tuyên bố tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026 để giữ ổn định thị trường.

Tại Mỹ, lượng dầu thô tồn kho tiếp tục tăng, trong khi khối lượng dầu được lưu trữ trên tàu tại vùng biển châu Á đã tăng gấp đôi trong vài tuần gần đây. Nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây khiến Trung Quốc và Ấn Độ phải cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu Nga.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga đã tuyên bố bất khả kháng tại mỏ dầu West Qurna-2 ở Iraq - một trong những dự án khai thác lớn nhất thế giới do các lệnh trừng phạt của phương Tây làm tê liệt hoạt động của doanh nghiệp./.