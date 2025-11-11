Giá cao su thế giới hôm nay (11/11) đồng loạt tăng do giới đầu tư kỳ vọng hơn vào triển vọng tiêu thụ cao su thiên nhiên trong ngắn hạn, trong khi thị trường trong nước duy trì mức giá ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tại Thái Lan tăng nhẹ 0,3% (0,2 Baht) lên mức 66 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,3% (0,8 Yên) lên mức 308 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,1% (20 Nhân dân tệ) lên mức 15.045 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 tăng 0,8%, lên mức 169,5 cent Mỹ/kg.

Giá cao su cuối tháng 10/2025 tăng do hoạt động khai thác cao su tại Đông Nam Á - khu vực sản xuất lớn nhất thế giới bị gián đoạn do mưa lớn kéo dài tại Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, không chỉ làm giảm sản lượng mủ trong mùa cao điểm, mà còn gây khó khăn cho khâu vận chuyển và logistics.

Indonesia từng là một trong những quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, sản lượng liên tục sụt giảm. Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), năm 2025, sản lượng cao su của Indonesia dự kiến giảm 9,8% so với năm trước.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.