Ngày 11/11: Giá bạc tăng mạnh

|Sáng 11/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,504 USD/oune
Tại thời điểm 05:30 sáng 11/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.912.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.971.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 61.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 63.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 10/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.638.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.668.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 58.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 10/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.640.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.673.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 58.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 10/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 11/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.638.000
|
1.668.000
|
1.640.000
|
1.673.000
|
|
1 kg
|
43.670.000
|
44.468.000
|
43.722.000
|
44.619.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.645.000
|
1.676.000
|
1.647.000
|
1.677.000
|
|
1 kg
|
43.876.000
|
44.680.000
|
43.918.000
|
44.731.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 11/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.912.000
|
1.971.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
5.986.539
|
52.559.869
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:46:49 sáng 11/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,504 USD/oune, tăng 1,975 USD/oune so với phiên sáng 10/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.329.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.334.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 51.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 50.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 10/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 07:36:48 sáng 10/11/2025