Ngày 11/11: Giá bạc tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới vượt xa mốc 50 USD/oune. Trong nước, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng, với mức tăng lên tới 63.000 đồng/lượng so với sáng 10/11.

Sáng 11/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,504 USD/oune

Tại thời điểm 05:30 sáng 11/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.912.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.971.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 61.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 63.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 10/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.638.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.668.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 58.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 10/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.640.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.673.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 58.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 10/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 11/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.638.000 1.668.000 1.640.000 1.673.000 1 kg 43.670.000 44.468.000 43.722.000 44.619.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.645.000 1.676.000 1.647.000 1.677.000 1 kg 43.876.000 44.680.000 43.918.000 44.731.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 11/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.912.000 1.971.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 5.986.539 52.559.869

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:46:49 sáng 11/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,504 USD/oune, tăng 1,975 USD/oune so với phiên sáng 10/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.329.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.334.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 51.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 50.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 10/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 07:36:48 sáng 10/11/2025