Ngày 11/11: Giá bạc tăng mạnh
Sáng 11/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,504 USD/oune

Tại thời điểm 05:30 sáng 11/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.912.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.971.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 61.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 63.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 10/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.638.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.668.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 58.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 10/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.640.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.673.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 58.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 10/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 11/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.638.000

1.668.000

1.640.000

1.673.000

1 kg

43.670.000

44.468.000

43.722.000

44.619.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.645.000

1.676.000

1.647.000

1.677.000

1 kg

43.876.000

44.680.000

43.918.000

44.731.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 11/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.912.000

1.971.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

5.986.539

52.559.869

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:46:49 sáng 11/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,504 USD/oune, tăng 1,975 USD/oune so với phiên sáng 10/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.329.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.334.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 51.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 50.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 10/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 07:36:48 sáng 10/11/2025

