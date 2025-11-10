Ngày 10/11: Giá thép, quặng sắt đồng loạt tăng phiên đầu tuần

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, cả giá thép và quặng sắt đồng loạt tăng. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ổn định.

Sáng 10/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải lên mức 3.042 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Mở cửa phiên giao dịch 10/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải lên mức 3.042 nhân dân tệ/tấn, tăng nhẹ 0,7% (20 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 1% (7,5 nhân dân tệ) lên mức 788,5 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,29 USD lên mức 104,2 USD/tấn.

Tháng 10/2025 ghi nhận sự ổn định của xuất khẩu quặng sắt toàn cầu, với khối lượng vận chuyển cao tiếp tục được duy trì từ các quốc gia sản xuất chủ chốt, GMK Center đưa tin.

Theo dữ liệu từ BigMint, Ấn Độ là nước đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng, trong khi Úc và Brazil ghi nhận mức tăng nhẹ, còn Nam Phi lại sụt giảm mạnh do những khó khăn về hậu cần và chi phí vận chuyển.

Tại Australia, lượng xuất khẩu quặng sắt và viên quặng đạt 81,9 triệu tấn, tăng 3,6% so với tháng 9. Ba “ông lớn” gồm Rio Tinto (30,5 triệu tấn, tăng 5,5%), BHP (25,2 triệu tấn) và Fortescue Metals Group (18 triệu tấn) tiếp tục dẫn đầu.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 8h30 ngày 10/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.