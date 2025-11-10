Ông Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

(TBTCO) - Sáng 10/11, Quốc hội Khoá XV chứng kiến Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội trường.

Trong phiên họp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho thấy, có 440/441 đại biểu có mặt tán thành, bằng 92,83% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, người vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức, ông Nguyễn Văn Quảng nói: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Chánh án Toà án nhân dân tối cao tuyên thệ nhậm chức.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông có thời gian dài gắn bó với ngành Kiểm sát, từng giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ngày 4/11/2025, ông Nguyễn Văn Quảng được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030./.