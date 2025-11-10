(TBTCO) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đang được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng đồng bộ, tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô.

Theo số liệu từ TP. Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý tháng 10 ước đạt 9.479 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thực hiện tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn NSNN cấp thành phố đạt 4.093 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,2% và tăng 30,7%; vốn NSNN cấp xã đạt 5.386 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,7% và tăng 10,1%.

Tính chung 10 tháng năm 2025, vốn đầu tư từ nguồn NSNN do địa phương quản lý thực hiện được 69.100 tỷ đồng, đạt 66,1% kế hoạch năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn NSNN cấp thành phố đạt 30.600 tỷ đồng, đạt 61,5% và tăng 49,2%; vốn NSNN cấp xã đạt 38.500 tỷ đồng, đạt 70,2% và tăng 17%.

Hà Nội đã khởi công xây dựng cầu Thượng Cát trong tháng 10/2025. Ảnh minh họa

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, trong tháng 10, Hà Nội đã khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố.

Cụ thể, ngày 4/10/2025, khởi công dự án Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh thuộc phường Long Biên có tổng chiều dài 600 m, tổng mức đầu tư 748 tỷ đồng.

Ngày 5/10/2025, khởi công dự án Đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề thuộc phường Tây Hồ có tổng diện tích 191.200 m2 (giai đoạn 1 triển khai xây dựng Cụm công trình Nhà hát Ngọc Trai; giai đoạn 2 xây dựng Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề). Dự án có tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng.

Ngày 7/10/2025, khởi công xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Lương với tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng và dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện thận Hà Nội (cơ sở 2) thuộc phường Dương Nội với tổng mức đầu tư 749 tỷ đồng.

Ngày 8/10/2025, khởi công dự án Đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu tại phường Thượng Cát, chiều dài tuyến 11,5 km, tổng mức đầu tư 7.303 tỷ đồng.

Ngày 9/10/2025, khởi công dự án Đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư 35.588 tỷ đồng và dự án Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo thuộc phường Bồ Đề với tổng mức đầu tư 7.549 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm trong năm 2025 trên địa bàn thành phố tiếp tục được thực hiện khẩn trương, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Trong đó, dự án cầu Tứ Liên có mức đầu tư 20.200 tỷ đồng, nhà thầu đang tổ chức thi công 2 trụ tháp dây văng; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 75.000 tỷ đồng đã giải ngân 21% kế hoạch vốn; dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) có mức đầu tư 7.200 tỷ đồng, đã giải ngân 52,3%; dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có tổng vốn đầu tư 8.100 tỷ đồng, đã giải ngân 26,2%...

TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa đô thị Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu - Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội, áp lực giải ngân 2 tháng cuối năm rất lớn, bởi thành phố cần hoàn thành giải ngân thêm hơn 43.000 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn trung ương giao và hơn 62.700 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch vốn do thành phố phân bổ.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, TP. Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày, tính từ đầu tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026, huy động toàn bộ hệ thống chính trị "vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt", phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.