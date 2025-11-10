Ông Đỗ Văn Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

(TBTCO) - ​​​​Sáng 10/11, sau khi tiến hành quy trình nhân sự, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết bầu ông Đỗ Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau bước kiện toàn lần này, Quốc hội đương nhiệm có 7 Phó chủ tịch Quốc hội là các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê Tuyên Quang, dân tộc Sán Dìu.

Ông Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa (X - dự khuyết, XI, XII, XIII), có trình độ kỹ sư nông nghiệp.

Từ một cán bộ hành chính, ông Chiến kinh qua nhiều vị trí từ cơ sở, sau đó từ tháng 9/2001 đến tháng 6/2011, ông lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Quảng nhận nhiệm vụ mới.

Ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ) từ tháng 8/2011 và giữ cương vị này đến tháng 2/2015. Sau đó, ông được điều động giữ chức Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, rồi Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Từ tháng 4/2021, ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữ cương vị này từ đó đến đầu tháng 11 năm nay.

Ngày 4/11/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.