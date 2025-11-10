Thu nhập cá nhân 100 triệu đồng/tháng chưa phải chịu thuế suất ở mức 35%

(TBTCO) - Thông tin liên quan đến cách tính thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính cho biết, 1 người có thu nhập 100 triệu đồng/tháng chưa phải chịu thuế suất 35%. Số thuế thực tế phải nộp là gần 17 triệu đồng. Do đó, người nộp thuế cần hiểu đúng cách tính để nộp đúng, nộp đủ.

Ngày 4/11/2025, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gồm 4 Chương, 29 Điều, quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Người nộp thuế cần hiểu đúng cách tính để nộp đúng, nộp đủ. Ảnh: TL

Dự án Luật đã sửa đổi một trong những nội dung căn bản, cốt lõi của Luật là điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Theo đó, dự thảo Luật cơ cấu lại “Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công” để đơn giản hóa biểu thuế và điều tiết thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc tương ứng với các mức thuế suất là 5%, 15%, 25%, 30%, 35%.

Trong 2 phương án đề xuất, đa số các ý kiến đều đồng tình theo Phương án 2 và Chính phủ đã trình Quốc hội theo phương án này, theo đó khoảng cách giữa các bậc thuế được giãn và tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng; bậc thuế suất thấp nhất vẫn giữ ở mức 5% và bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.

Cụ thể: ở bậc thuế thứ nhất, phần thu nhập tính thuế/năm đến 120 triệu đồng, phần thu nhập tính thuế/tháng đến 10 triệu đồng, thuế suất là 5%; ở bậc thuế thứ hai, phần thu nhập tính thuế/năm trên 120 triệu đồng đến 360 triệu đồng, phần thu nhập tính thuế/tháng trên 10 triệu đến 30 triệu đồng, thuế suất là 15%; ở bậc thuế thứ ba, phần thu nhập tính thuế/năm trên 360 triệu đến 720 triệu đồng, phần thu nhập tính thuế/tháng trên 30 triệu đến 60 triệu đồng, thuế suất là 25%; ở bậc thuế thứ tư, phần thu nhập tính thuế/năm trên 720 triệu đến 1.200 triệu đồng, phần thu nhập tính thuế/tháng trên 60 triệu đến 100 triệu đồng, thuế suất là 30%; ở bậc thuế thứ năm, phần thu nhập tính thuế/năm trên 1.200 triệu đồng, phần thu nhập tính thuế/tháng trên 100 triệu đồng, thuế suất là 35%.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì phần thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân nhận được (không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định) và sẽ được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (tổng 3 khoản là 10,5% trên số tiền lương hàng tháng), bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, trừ đi mức giảm trừ gia cảnh (15,5 triệu đồng/người/tháng và 6,2 triệu đồng/người/tháng đối với mỗi người phụ thuộc (nếu có) và trừ đi các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định…), số còn lại mới là thu nhập tính thuế để áp vào Biểu thuế từng phần.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân có thu nhập 100 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc) thì thu nhập tính thuế để áp vào Biểu thuế là 79,062 triệu đồng (100 triệu đồng – 4,446 triệu đồng (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội) – 0,992 triệu đồng (bảo hiểm thất nghiệp)) – 15,5 triệu đồng (giảm trừ bản thân). Nếu tính theo Biểu thuế tại dự thảo Luật thì số thuế phải nộp là 10 triệu đồng x 5% + 20 triệu đồng x 15% + 30 triệu đồng x 25% + 19,062 triệu đồng x 30% = 16,7186 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 16,72% trên tổng thu nhập của cá nhân).

Trong khi đó, nếu tính theo Biểu thuế hiện hành thì số thuế phải nộp là = 5 triệu đồng x 5% + 5 triệu đồng x 10% + 8 triệu đồng x 15% +14 triệu đồng x 20% + 20 triệu đồng x 25% + 27,062 triệu đồng x 30% = 17,8686 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 17,87% trên tổng thu nhập của cá nhân).

Từ số liệu trên cho thấy, 1 người có thu nhập 100 triệu đồng/tháng chưa phải chịu thuế suất 35%. Với cùng mức giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm bắt buộc thì với khung thuế suất tại dự thảo luật cho thấy, mức độ điều tiết vào ngân sách nhà nước đã giảm hơn so với hiện hành./.