Bài 4: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc hỗ trợ hộ kinh doanh

Xóa bỏ thuế khoán - cơ hội để hộ kinh doanh phát triển chuyên nghiệp, bền vững

(TBTCO) - Áp dụng công nghệ số, miễn phí phần mềm, đào tạo và hỗ trợ tài chính là những yếu tố then chốt để hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi, đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế. Cả hệ thống chính trị đang cùng vào cuộc mạnh mẽ để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế.

Giảm lãi suất, miễn phí phần mềm hỗ trợ hộ kinh doanh

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, trong hai ngày 16 và 17/5/2025, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết quan trọng, trong đó đều nhấn mạnh hình thức thuế khoán sẽ chính thức bị xóa bỏ kể từ ngày 1/1/2026.

Tiếp đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Điều này cho thấy sự quyết liệt từ trên xuống dưới, từ chủ trương đến hành động, tất cả cùng thể hiện quyết tâm đưa kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.



Cán bộ Thuế cơ sở 10 tỉnh Ninh Bình tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Ảnh: Lê Dũng

Trước bước ngoặt lớn xóa bỏ thuế khoán vào năm 2026, các hộ kinh doanh phải chuyển sang phương thức kê khai, nộp thuế theo doanh thu và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cùng với cơ quan thuế, nhiều doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng đã vào cuộc triển khai các gói giải pháp hỗ trợ.

Trong đó, Misa đã triển khai chương trình tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh, tặng 5.000 chữ ký số cho hộ kinh doanh mới đăng ký; Sapo áp dụng chính sách miễn phí hoàn toàn Sapo Accounting cho hơn 230.000 khách hàng đang sử dụng và ký mới phần mềm quản lý bán hàng; KiotViet cũng miễn phí phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh…

“Xóa bỏ thuế khoán, tất cả hộ kinh doanh đều phải tuân thủ pháp luật như nhau, khi đó sẽ không còn “vùng mờ”, không còn “vùng xám” khó kiểm soát. Điều này sẽ giúp hộ kinh doanh nâng cao uy tín, dễ dàng tiếp cận vốn, mở rộng hợp tác và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Bên cạnh doanh nghiệp công nghệ, một số ngân hàng như Agribank, VPBank, VietinBank, MBBank, Vietcombank… đã và đang triển khai các gói tín dụng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi trước chủ trương xóa bỏ thuế khoán. Điển hình, VPBank triển khai gói tín dụng dành riêng cho hộ kinh doanh như gói vay V20K với lãi suất ưu đãi chỉ từ

3,99%/năm cho khoản vay thế chấp, hạn mức vay lên tới 20.000 tỷ đồng.

Agribank miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử, tặng gói giải pháp quản lý bán hàng 1POS và giải pháp hóa đơn điện tử Invoice giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị tài chính hiệu quả, thuận tiện, hiện đại hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhận được ưu đãi lãi suất vay vốn với mức giảm 0,8 - 1,2%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường, hình thức cấp vốn linh hoạt đến từ Agribank.

Đồng loạt vào cuộc mạnh mẽ, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, các cơ quan nhà nước đang triển khai nhiều chính sách đồng bộ nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số. Trong đó, Bộ Công thương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng quảng bá thương hiệu và bán hàng trực tuyến...

Ở cấp địa phương, UBND các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, đồng thời mở các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp và trung tâm chuyển đổi. Các trung tâm này phối hợp cùng bưu điện, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ để hướng dẫn hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi số.

Cùng với đó, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hay Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng vào cuộc mạnh mẽ, thông qua việc tư vấn, đào tạo về pháp lý, thuế và công nghệ; đặc biệt, các nền tảng công nghệ hiện nay đều có chính sách ưu đãi cho hộ kinh doanh.

Có thể thấy, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc mạnh mẽ để hỗ trợ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Công thương, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở kỹ thuật, mà ở rào cản tâm lý và thói quen cũ. Nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh hoạt động lâu năm tại các chợ truyền thống vẫn băn khoăn về việc kê khai thuế và sử dụng hóa đơn điện tử.

Đề cập thực tế này, ông Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh, nếu hộ kinh doanh không chuyển đổi, không minh bạch, thì sẽ rất khó tiếp cận các chương trình hỗ trợ hay mở rộng thị trường. Bởi muốn tham gia sâu vào thị trường, hộ kinh doanh cần minh bạch hóa giao dịch bằng việc xuất hóa đơn điện tử. Điều này không chỉ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp pháp, mà còn bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng trong bảo hành, khiếu nại hay đổi trả hàng hóa.

Chia sẻ với những băn khoăn của các hộ kinh doanh, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương

TP. Hồ Chí Minh cho rằng, với bất cứ thay đổi nào, ban đầu cũng sẽ gặp khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, sự thay đổi diễn ra trên cả nước và rất nhanh, nếu hộ kinh doanh không cố gắng thích ứng, thì sẽ bị bỏ lại phía sau.

“Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ để tiểu thương dễ dàng tiếp cận các phương tiện thanh toán thuận tiện và an toàn hơn, đáp ứng các quy định mới của pháp luật” - ông Phương cam kết.

Từ kinh nghiệm thực tế chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp, anh Nguyễn Ngọc Vinh - Giám đốc Công ty Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, khi tiến hành chuyển đổi, việc lập sổ sách, kê khai thuế, làm hóa đơn điện tử… đều rất mới mẻ. Ban đầu, anh khá bỡ ngỡ và cũng có sai sót. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của cơ quan thuế, cùng với nỗ lực tìm hiểu và học hỏi, đến nay, doanh nghiệp đã bắt nhịp, mọi thứ đi vào ổn định.

“Lợi ích lớn nhất sau khi chuyển đổi lên doanh nghiệp là sự minh bạch và uy tín. Khi còn là hộ kinh doanh, nhiều đối tác ngần ngại không hợp tác, nhưng bây giờ, khi trở thành doanh nghiệp, mình có đủ tư cách pháp nhân, nên dễ dàng tiếp cận với đối tác và mở rộng quy mô kinh doanh” - anh Vinh nói.

Câu chuyện của anh Vinh là minh chứng rõ nét nhất cho việc làm đúng, làm minh bạch. Khi đó, hộ kinh doanh sẽ được thị trường đón nhận, xã hội ghi nhận. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hộ kinh doanh phát triển bền vững, góp phần xây dựng kỷ nguyên hùng cường của đất nước.