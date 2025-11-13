Ngày 13/11: Giá heo hơi duy trì xu hướng giảm trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (13/11) tiếp tục giảm nhẹ trên diện rộng, chủ yếu tập trung tại các tỉnh ở miền Trung, miền Nam. Hiện, mức giá cao nhất được ghi nhận là 50.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Cà Mau; trong khi mức thấp nhất là 46.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm trên diện rộng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt giữ nguyên giá so với hôm trước. Cụ thể như sau:

Giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg.

Các địa phương Lào Cai và Lai Châu vẫn đang thu mua ở mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Bắc Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ tiếp tục duy trì mức cao nhất miền là 49.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay dao động quanh mức từ 47.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giảm nhẹ ở một số nơi. Cụ thể, giá heo tại Hà Tĩnh và Gia Lai cùng hạ 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, mức giá tại Đà Nẵng hạ xuống mức 47.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk vẫn giữ ổn định ở 47.000 đồng/kg. Khánh Hòa ghi nhận mức 48.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 49.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg,

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng giảm rải rác. Theo đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 49.000, 48.000, 49.000 và 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, An Giang và Cà Mau giữ nguyên mức 50.000 đồng/kg; Cần Thơ duy trì quanh 49.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam đang nằm trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay 13/11 duy trì xu hướng giảm nhẹ trên diện rộng, chủ yếu tập trung tại các tỉnh ở miền Trung, miền Nam. Hiện, mức giá cao nhất được ghi nhận là 50.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Cà Mau; trong khi mức thấp nhất là 46.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh./.