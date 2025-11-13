Ngày 13/11: Giá bạc tiếp đà tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới đạt mốc 53,264 USD/oune, tăng 1,969 USD/oune so với phiên sáng 12/11. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt tăng mạnh theo đà tăng của giá bạc thế giới.

Sáng 13/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 53,264 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 13/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.984.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.045.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 12/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.692.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.722.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 12/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.694.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.728.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 31.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 12/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 13/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.692.000 1.722.000 1.694.000 1.728.000 1 kg 45.133.000 45.931.000 45.185.000 46.082.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.700.000 1.730.000 1.702.000 1.732.000 1 kg 45.339.000 46.143.000 45.381.000 46.194.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 13/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.984.000 2.045.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 52.906.534 54.533.197

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:14:38 sáng 13/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 53,264 USD/oune, tăng 1,969 USD/oune so với phiên sáng 12/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.405.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.410.000 ồng/oune ở chiều bán ra, tăng 55.000 đồng/oune cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 12/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:14:38 sáng 13/11/2025