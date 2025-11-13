Ngày 13/11: Giá bạc tiếp đà tăng mạnh

|Sáng 13/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 53,264 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 13/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.984.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.045.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 12/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.692.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.722.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 12/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.694.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.728.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 31.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 12/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 13/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.692.000
|
1.722.000
|
1.694.000
|
1.728.000
|
|
1 kg
|
45.133.000
|
45.931.000
|
45.185.000
|
46.082.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.700.000
|
1.730.000
|
1.702.000
|
1.732.000
|
|
1 kg
|
45.339.000
|
46.143.000
|
45.381.000
|
46.194.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 13/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.984.000
|
2.045.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
52.906.534
|
54.533.197
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:14:38 sáng 13/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 53,264 USD/oune, tăng 1,969 USD/oune so với phiên sáng 12/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.405.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.410.000 ồng/oune ở chiều bán ra, tăng 55.000 đồng/oune cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 12/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:14:38 sáng 13/11/2025