Ngày 13/11: Giá bạc tiếp đà tăng mạnh
Sáng 13/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 53,264 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 13/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.984.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.045.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 36.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 12/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.692.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.722.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 12/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.694.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.728.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 31.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 12/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 13/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.692.000

1.722.000

1.694.000

1.728.000

1 kg

45.133.000

45.931.000

45.185.000

46.082.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.700.000

1.730.000

1.702.000

1.732.000

1 kg

45.339.000

46.143.000

45.381.000

46.194.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 13/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.984.000

2.045.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

52.906.534

54.533.197

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:14:38 sáng 13/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 53,264 USD/oune, tăng 1,969 USD/oune so với phiên sáng 12/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.405.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.410.000 ồng/oune ở chiều bán ra, tăng 55.000 đồng/oune cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 12/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:14:38 sáng 13/11/2025

