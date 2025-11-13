Quảng Ngãi quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Bên cạnh yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo tăng trưởng hai con số.

Thu ngân sách đạt gần 28.000 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, trong tháng 10/2025, Quảng Ngãi thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần tạo nhiều chuyển biến về chỉ tiêu kinh tế, xã hội 10 tháng của tỉnh. Tỉnh đã tổng huy động lực lượng, triển khai ứng phó hiệu quả với bão, lũ, lụt, đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn.

Quảng Ngãi thu ngân sách đạt gần 28.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý III ước đạt 23.875,8 tỷ đồng, tăng 8,40% so với cùng kỳ; 9 tháng ước đạt 65.452,7 tỷ đồng, tăng 10,15%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,81% so với cùng kỳ; riêng tháng 10 tăng 2,72% so với tháng trước. Ngành nông nghiệp duy trì ổn định, kiểm soát tốt dịch bệnh; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng nhẹ 0,39% so với tháng trước, bình quân 10 tháng tăng 3,23%.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 3.533 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ và đạt 75,3% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đến 31/10 đạt 4.881 tỷ đồng, tương đương 61% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đạt dấu ấn quan trọng: Cây trồng lâu năm phát triển tốt; đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định. Chỉ số bán lẻ bình quân 10 tháng tăng 3,23% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách chưa đạt kỳ vọng là do thị trường dầu trên thế giới, thị trường bất động sản có nhiều khó khăn, dẫn đến hụt thu. Thời tiết bất lợi, nhân sự có biến động, giải phóng mặt bằng có nhiều vướng mắc đã dẫn đến giải ngân chưa đạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chủ động tháo gỡ các khó khăn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho rằng, chủ đầu tư và địa phương cần tập trung một số nhiệm vụ liên quan đến khởi công dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm: Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP. Quảng Ngãi, Hạ tầng giao thông trong KKT Dung Quất và dự án Sản xuất ray và thép đặc biệt của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo ưu tiên giải ngân vốn ngân sách Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các biện pháp khắc phục ngay hậu quả thiên tai gây ra.

Đồng thời, rà soát lại nhiệm vụ của năm, kể cả nhiệm vụ phát sinh, để có giải pháp quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giải ngân cao hơn mức bình quân chung cả nước, thu ngân sách đạt dự toán giao. Tập trung khởi công đúng hẹn dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khởi công trường liên cấp biên giới đất liền. Mặt khác, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch trên địa bàn; triển khai ứng phó sự cố thiên tai kịp thời, hiệu quả.

Đối với nội dung giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các chủ đầu tư chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn của từng dự án, quyết tâm giải ngân hết vốn đã bố trí./.