Ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính để thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông báo số 611/TB-VPCP ngày 11/11/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu các đề xuất của doanh nghiệp tư nhân về việc tham gia các dự án lớn, quan trọng quốc gia. Ảnh: Đ.T

Thông báo nêu, sau gần 6 tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW), bước đầu đã có những kết quả tích cực. Các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 138/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP; chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ.

Công tác thể chế hóa chính sách đạt hơn 67%, nhiều nhiệm vụ có thời hạn trong năm 2026 đã hoàn thành trong 2025. Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, số hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp có thay đổi đáng kể. Cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hội, hiệp hội tích cực hưởng ứng, kiến nghị nhiều chính sách cụ thể nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Đảm bảo kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm, quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Về đảm bảo nguồn lực triển khai Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu: Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực để tổ chức thực hiện; quyết liệt chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW đã đề ra bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách trung ương, ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các chương trình, đề án đã quy định tại Nghị quyết.

Các địa phương chủ động bố trí, lồng ghép kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo các chính sách quy định tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội để triển khai trên địa bàn.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu các đề xuất của doanh nghiệp tư nhân về tham gia vào các dự án lớn, quan trọng quốc gia; tạo điều kiện triển khai các dự án khả thi, sớm đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng đất nước, trong đó lưu ý giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng như nhà ở xã hội. Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc giao việc, đặt hàng cho các doanh nghiệp nhưng không để xảy ra buông lỏng quản lý, tiêu cực, kiểm soát không để phát sinh các thủ tục hành chính.

Trong tháng 11/2025 trình Chính phủ Nghị định hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh

Thủ tướng yêu cầu các chương trình, nội dung thực hiện của từng chương trình cần được xây dựng theo nguyên tắc 6 rõ, "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", triển khai được ngay nhằm tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian sớm nhất.

Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2025: Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG); Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn; Nghị định về hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành; Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về đất đai kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định về quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12/2025; trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG trong tháng 11/2025.

Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ trong tháng 11/2025 Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG thông qua các ngân hàng thương mại.

Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025 Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Bộ Công thương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2025: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp để bổ sung cơ chế, chính sách giao các địa phương dành tối thiểu 20 ha/cụm công nghiệp hoặc 5% tổng quỹ đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế…