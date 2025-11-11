Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Quản lý ngân sách và kiểm soát chi tiêu trong cao điểm giải ngân cuối năm

Trong giai đoạn cao điểm giải ngân vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XIV thực hiện thanh toán và giải ngân theo dự toán được giao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi tiêu ngân sách, đảm bảo minh bạch, kịp thời. Tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò trong quản lý ngân sách và kiểm soát chi tiêu công địa phương, đảm bảo dòng vốn đầu tư công thông suốt.

Giữ nhịp quản lý ngân sách, thúc đẩy chi tiêu công

Bước vào giai đoạn cuối năm 2025, KBNN khu vực XIV tiếp tục thực hiện chức năng quản lý ngân sách và kiểm soát thu – chi ngân sách tại Khánh Hòa và Đắk Lắk. Tính đến ngày 27/10/2025, đơn vị đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nghiệp vụ, góp phần duy trì kỷ cương tài chính và hiệu quả điều hành ngân sách, đặc biệt trong bối cảnh xử lý khối lượng lớn dữ liệu sau sáp nhập.

KBNN khu vực XIV luôn lấy khách hàng làm trung tâm, không để tồn đọng hồ sơ. Ảnh: Lạc Nguyên.

Cụ thể, tại Khánh Hòa, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt 31.278 tỷ đồng, bằng 105,67% dự toán được giao. Trong đó, thu nội địa vượt kế hoạch (109,58%), còn thu xuất nhập khẩu đạt 56,94% so với dự toán năm. Ở chiều ngược lại, tổng chi cân đối NSNN đạt 18.258 tỷ đồng, bằng 84,83% dự toán, gồm chi ngân sách trung ương 4.028 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương 14.230 tỷ đồng.

Đối với Đắk Lắk, thu NSNN đạt 13.776 tỷ đồng, tương đương 84,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu xuất nhập khẩu đạt 84%, thu nội địa đạt 80,2% so với dự toán. Tổng chi cân đối NSNN địa bàn này lên tới 39.757 tỷ đồng, tăng mạnh 188% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi ngân sách trung ương 5.979 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương 33.778 tỷ đồng.

KBNN khu vực XIV cũng ban hành văn bản hướng dẫn các phòng Giao dịch triển khai Thông tư 81/2025/TT-BTC, phối hợp các ngân hàng thương mại hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản thanh toán, cũng như rà soát, thanh toán chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức hành chính theo Kết luận 183-KL/TW và Nghị quyết 07/2025/NQ-CP.

Ông Nguyễn Đức Mạo - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV cho biết, trong tháng 10/2025, đơn vị đã triển khai hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm: đối chiếu số liệu tài khoản tiền gửi, thực hiện quy định chi trả cá nhân qua tài khoản theo hướng dẫn của KBNN; hoàn thành chuyển đổi dữ liệu các đơn vị sau sáp nhập; phối hợp thanh toán chế độ chính sách cho người nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 31/8/2025 theo các Nghị định 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP.

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đảm bảo kỷ cương ngân sách cuối năm

Bên cạnh nhiệm vụ kế toán và kiểm soát chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những chức năng trọng tâm của KBNN khu vực XIV trong giai đoạn cuối năm.

Tại Đắk Lắk, tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 19.047.151 triệu đồng, gồm 1.732.126 triệu đồng vốn bộ, ngành quản lý và 17.315.025 triệu đồng vốn địa phương quản lý. Tính đến hết ngày 31/10/2025, lũy kế giải ngân đạt 6.533.924 triệu đồng, tương đương 34,3% kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Mạo chia sẻ, đơn vị đã tiếp tục triển khai giải ngân theo kế hoạch và vốn kéo dài, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ và chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, xử lý hồ sơ chi đầu tư công sau sáp nhập. Đồng thời, đơn vị rà soát và chuyển đổi dữ liệu báo cáo chi đầu tư, đảm bảo việc bàn giao dự án giữa các cấp quản lý diễn ra đầy đủ, minh bạch. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn gặp khó khăn do vướng mắc pháp lý và quy trình hành chính trong giai đoạn chuyển đổi bộ máy.

Công chức KBNN khu vực XIV sẵn sàng làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ để đảm bảo dòng vốn không gián đoạn. Ảnh: Lạc Nguyên

Một số dự án tại Đắk Lắk năm 2025 không có danh mục giao cho chủ đầu tư mới sau sáp nhập, dẫn đến việc bàn giao, chuyển đổi số liệu gặp khó khăn. Tại Khánh Hòa, một số dự án cấp tỉnh và cấp huyện (thuộc các Ban quản lý đầu tư xây dựng đã giải thể) vẫn còn số dư tạm ứng các năm trước nhưng không nằm trong danh mục phân bổ vốn 2025. Một số dự án dở dang hoặc chờ quyết toán cũng gặp tình trạng tương tự, gây khó cho công tác chuyển đổi, bàn giao.

Ngoài ra, 5 dự án được UBND tỉnh giao lại kế hoạch vốn thấp hơn số đã giải ngân trước khi sáp nhập, trong đó Phòng Giao dịch số 5 đã kiến nghị Sở Tài chính xem xét điều chỉnh. Một số dự án trọng điểm, như cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, chưa xác định được chủ đầu tư mới, khiến hồ sơ giải ngân chưa thể hoàn tất...

Ông Nguyễn Đức Mạo chia sẻ, bước sang tháng 11 và giai đoạn cuối năm, KBNN khu vực XIV tập trung rà soát, khóa sổ ngân sách năm 2025 và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đơn vị tiếp tục đôn đốc các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch đối chiếu số liệu sau sáp nhập, cập nhật tỷ lệ điều tiết thu NSNN theo Nghị quyết 21/2025/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa; phối hợp với cơ quan Thu đối chiếu số liệu thu chi 11 tháng năm 2025, chuẩn bị cho công tác tổng kết niên độ.

Công tác báo cáo, giám sát, xử lý hồ sơ kiểm soát chi NSNN được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình, đảm bảo minh bạch, kỷ luật tài chính và trách nhiệm công vụ./.