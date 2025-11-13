Ngày 13/11: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục đà giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tiếp tục giảm 300 - 600 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang giao dịch quanh ngưỡng 117.300 - 118.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm 500 đồng/kg tại Đắk Lắk, giảm 1.000 đồng/kg tại Lâm Đồng.

Giá cà phê hôm nay giao dịch quanh ngưỡng 117.300 - 118.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục giảm 300 - 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tiếp tục giảm nhẹ 300 - 600 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang giao dịch quanh ngưỡng 117.300 - 118.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 118.500 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm nhẹ 300 đồng/kg, đạt mức 117.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 600 đồng/kg, đạt mức 118.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt giảm mạnh trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 giảm mạnh 157 USD/tấn, xuống mức 4475 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm sâu 202 USD/tấn, xuống mức 4215 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 14,7 cent/lb, xuống mức 408,0 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm mạnh 16,9 cent/lb, đạt mức 338,5 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 492,8 cent/lb, giảm 13,9 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 7,25 cent/lb, lên mức 431,5 cent/lb.

Giá tiêu giảm nhẹ

Giá tiêu trong nước hôm nay ghi nhận giảm nhẹ tại Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hiện giá tiêu giao dịch quanh mức 145.000 - 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 146.000 đồng/kg, tiếp tục giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 146.000 đồng/kg; giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh hôm nay không biến động, được thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay không ghi nhận biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.127 USD/tấn, tăng nhẹ 0,22% so với phiên trước.

Tương tự giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng tăng 0,23%, hiện đang giao dịch ở mức 9.771 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.