Việt Nam luôn coi trọng hợp tác kinh tế công bằng, cùng có lợi với Hoa Kỳ

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại công bằng, cùng có lợi với Hoa Kỳ và luôn nỗ lực để xây dựng một môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng "cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển lâu dài" ở Việt Nam.

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington (US Chamber) phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 8, nhằm tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế song phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhà đầu tư Hoa Kỳ củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI cho biết, Việt Nam đang bước vào cơ hội phát triển mạnh mẽ, với GDP được dự báo và phấn đấu sẽ tăng hai con số trong những năm tới, nhờ nền tảng ổn định vĩ mô, lao động được đào tạo cơ bản, và chính sách hội nhập mạnh mẽ.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 8 có chủ đề: “Kỷ nguyên phát triển mới cho quan hệ thương mại cùng có lợi”.

Chính phủ Việt Nam xác định các ưu tiên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được coi là trụ cột phát triển, là chìa khóa để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Quá trình này được làm sâu sắc thêm trên cơ sở hai nước triển khai Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó, hợp tác doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ đặc biệt có ý nghĩa quan trọng. Đây là thời điểm để hai nền kinh tế cùng nhau hướng tới tương lai - tương lai của công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Chủ tịch AmCham Michael Nguyễn chia sẻ: "Trong hơn ba thập kỷ qua, AmCham đã luôn đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình chuyển đổi kinh tế, và chúng tôi tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề trọng tâm được nêu tại hội nghị hôm nay sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố khu vực tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mang lại thịnh vượng cho Việt Nam".

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, có thể thấy niềm tin của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng được củng cố; quy mô thương mại song phương đã tăng trưởng ấn tượng, đưa Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã có sự kết nối sâu rộng với các doanh nghiệp địa phương trong chuỗi cung ứng.

Nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ với trình độ công nghệ cao như Apple, Intel, Amkor, Boeing, AES... đã và đang mở rộng đầu tư, hình thành chuỗi giá trị sâu rộng và tạo ra hàng trăm nghìn việc làm chất lượng cao tại Việt Nam.

Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đồng thời là một trong những động lực chính của đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ, quan hệ kinh tế giữa hai nước dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Hoa Kỳ, đồng thời các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đóng góp đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng duy trì vai trò nhà đầu tư dẫn đầu tại Việt Nam

Phát biểu thông điệp tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho biết, năm 2025 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Một hành trình đầy nỗ lực đưa quan hệ hai nước từ đối đầu thành đối tác, từ nghi ngờ thành tin cậy, từ quá khứ đau thương thành hiện tại hợp tác toàn diện và tương lai cùng phát triển thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng khái quát mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong 5 cụm từ khóa: tin cậy chiến lược, hợp tác toàn diện, phát triển cùng thắng, đối tác trách nhiệm và kiến tạo tương lai và khẳng định: “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ không phải là mối quan hệ “cho - nhận”, “được - mất” mà là mối quan hệ “cùng kiến tạo - cùng phát triển - cùng thắng”.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời gửi thông điệp: “Trong thế giới đầy biến động hôm nay, chỉ có niềm tin mới tạo nên hợp tác - chỉ có hợp tác mới dẫn đến thịnh vượng - và chỉ có thịnh vượng mới tạo nên tương lai bền vững”.

“Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại công bằng cùng có lợi với Hoa Kỳ, luôn nỗ lực để xây dựng một môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển lâu dài ở Việt Nam”.

“Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng 30 năm hợp tác và với sự tin cậy chính trị ngày càng cao, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viết nên chương mới rực rỡ hơn cho Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng của hai quốc gia và của thế giới”- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu ghi hình gửi đến hội nghị, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Michael DeSombre nhấn mạnh rằng, Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng duy trì vai trò dẫn đầu như những nhà đầu tư và đối tác chủ chốt của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông cũng khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng bền vững thông qua đa dạng hóa và hợp tác.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đánh giá cao những đóng góp của khu vực tư nhân đối với quan hệ song phương, lưu ý rằng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ đã đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển vượt bậc của ba thập kỷ qua. Ông khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục cam kết hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới, năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giám đốc Điều hành AmCham, ông Adam Sitkoff cho biết: “Chúng ta đang sống trong giai đoạn có nhiều biến động lớn về địa chính trị, ảnh hưởng sâu sắc đến thương mại và hệ thống kinh tế toàn cầu, những yếu tố đã định hình mối quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. AmCham sẽ tiếp tục phối hợp cùng Chính phủ hai nước để giải quyết những thách thức và nắm bắt cơ hội quan trọng nhất”./.