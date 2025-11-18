Ngày 18/11: Giá bạc trong nước duy trì đà tăng
Sáng 18/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,214 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 18/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.952.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.012.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 15.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 17/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.654.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.684.000 đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 17/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.656.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.690.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 17/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 18/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.654.000

1.684.000

1.656.000

1.690.000

1 kg

44.116.000

44.914.000

44.168.000

45.065.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.662.000

1.692.000

1.664.000

1.694.000

1 kg

44.322.000

45.126.000

44.364.000

45.177.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.952.000

2.012.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

52.053.203

53.653.199

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:54:14 sáng 18/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,214 USD/oune, giảm 0,683 USD/oune so với phiên sáng 17/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.323.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.328.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 15.000 ở chiều mua và chiều bán so với phiên sáng 17/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:54:14 sáng 18/11/2025

