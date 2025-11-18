Ngày 18/11: Giá bạc trong nước duy trì đà tăng

|Sáng 18/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,214 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 18/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.952.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.012.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 15.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 17/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.654.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.684.000 đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 17/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.656.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.690.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 17/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 18/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.654.000
|
1.684.000
|
1.656.000
|
1.690.000
|
|
1 kg
|
44.116.000
|
44.914.000
|
44.168.000
|
45.065.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.662.000
|
1.692.000
|
1.664.000
|
1.694.000
|
|
1 kg
|
44.322.000
|
45.126.000
|
44.364.000
|
45.177.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.952.000
|
2.012.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
52.053.203
|
53.653.199
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:54:14 sáng 18/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,214 USD/oune, giảm 0,683 USD/oune so với phiên sáng 17/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.323.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.328.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 15.000 ở chiều mua và chiều bán so với phiên sáng 17/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:54:14 sáng 18/11/2025