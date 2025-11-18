Ngày 18/11: Giá bạc trong nước duy trì đà tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm. Trong nước, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú quý ngược dòng tăng, các thương hiệu khác trên cả nước gần như ổn định.

Sáng 18/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,214 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 18/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.952.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.012.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 15.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 17/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.654.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.684.000 đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 17/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.656.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.690.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 17/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 18/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.654.000 1.684.000 1.656.000 1.690.000 1 kg 44.116.000 44.914.000 44.168.000 45.065.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.662.000 1.692.000 1.664.000 1.694.000 1 kg 44.322.000 45.126.000 44.364.000 45.177.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.952.000 2.012.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 52.053.203 53.653.199

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:54:14 sáng 18/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,214 USD/oune, giảm 0,683 USD/oune so với phiên sáng 17/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.323.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.328.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 15.000 ở chiều mua và chiều bán so với phiên sáng 17/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:54:14 sáng 18/11/2025