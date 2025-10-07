Hà Nội: Phát hiện gần 6.000 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

(TBTCO) - Ngày 7/10/2025, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay đã chuyển cơ quan công an toàn bộ hồ sơ và tang vật vụ việc kinh doanh gần 6.000 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 25/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an phường Kim Liên, Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với hai cơ sở kinh doanh do bà Vũ Thị Kim Cúc làm chủ tại ngõ 12 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.779 sản phẩm giày dép các loại mang các nhãn hiệu Hermes, Dior, Adidas, Zara, Louis Vuitton, Saint Laurent (YSL), Chanel, Prada, Gucci, MLB, Valentino có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Nhiều hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ. Ảnh: CTV

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 4 đã liên hệ với đại diện pháp lý của các chủ sở hữu nhãn hiệu trên để phối hợp xác định hành vi vi phạm.

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ hàng hóa nêu trên là hàng giả mạo nhãn hiệu, cụ thể gồm: 3.478 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Hermes; 620 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Dior; 310 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Zara; 304 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Saint Laurent (YSL); 347 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton; 393 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Chanel; 49 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Gucci; 36 đôi giày giả mạo nhãn hiệu MLB; 30 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Valentino; 97 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Đội Quản lý thị trường số 4 đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật liên quan đến vụ việc đến Công an phường Kim Liên để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.