Chứng khoán tuần 3-7/11: Tìm kiếm cân bằng mới sau ngưỡng tâm lý 1600 điểm

Có tới hai lần thử thách ở quanh mốc 1.600 điểm, VN-Index đã không thể giữ vững ngưỡng tâm lý trong phiên thứ Sáu. Trong nhiều giao dịch chứng khoán tuần qua, lực cung mạnh lên sau 14h.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11 với nhiều biến động trái chiều. Áp lực bán tăng mạnh vào phiên thứ Sáu khiến VN-Index đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, đây cũng là tuần giảm thứ tư liên tiếp, đánh dấu mức giảm gần 200 điểm từ đỉnh 1.794,58 điểm xác lập hôm 14/10.

VN-Index tuột mốc 1.600 điểm, lực cung mạnh lên sau 14h

Trong tuần qua, VN-Index giảm 40,55 điểm, tương đương giảm 2,47% xuống 1.599,1 điểm. HNX-Index kết tuần ở mức 260,11 điểm, giảm 5,74 điểm, tương đương -2,16% so với tuần trước đó. Chỉ số sàn UPCOM là trường hợp cá biệt khi “lội ngược dòng” tăng 1,77%. Mức giảm của chỉ số chính VN-Index đưa chứng khoán Việt Nam nằm trong top 10 thị trường giao dịch tiêu cực tuần qua. Cũng trong tuần này, nhiều chỉ số chứng khoán lớn lao dốc giảm sâu như Nikkei 225 (-4,07%), Kospi (-3,74%) hay thị trường chứng khoán của Philippines cũng giảm 2,87% trong cả tuần.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong tuần là lực cung mạnh lên rõ rệt sau 14h, diễn ra xuyên suốt nhiều phiên, thử thách đáng kể tâm lý nhà đầu tư. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện tại vùng 1.600 điểm hôm giữa tuần, đà hồi phục nhanh chóng suy yếu. Ngưỡng 1600 điểm không còn được giữ vững vào cuối tuần. Tại phiên thứ Sáu, bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế, chỉ cần một lượng cung nhỏ tại một số cổ phiếu trụ cũng có thể khiến chỉ số lao dốc.

Tuần qua, VIC vẫn là trụ cột đóng góp khoảng 8 điểm tăng cho VN-Index. Dù điều chỉnh mạnh 3,9% trong phiên thứ Sáu, giá cổ phiếu này vẫn tăng 4,55% trong tuần nhờ bốn phiên tăng liên tiếp trước đó. Ở chiều ngược lại, nhiều mã vốn hóa lớn lại tạo áp lực đáng kể, dẫn đầu là VHM khiến chỉ số giảm hơn 6,4 điểm, theo sau là TCB (-3,2 điểm), STB (-2,9 điểm), VPL (-2,2 điểm) và MWG (-2 điểm). Trên sàn UPCOM, riêng cổ phiếu Masan Consumer góp tới 2,62 điểm tăng. Dù chưa xác định chính thức ngày giao dịch HOSE, Công ty đã thông qua kế hoạch chuyển từ UPCoM sang HoSE, dự kiến trong quý IV/2025 hoặc đầu 2026.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu. Trong đó, giá trị giao dịch toàn thị trường tuần qua đạt 126.380 tỷ đồng, giảm 8,15% so với tuần trước. Phiên 6/11 còn ghi nhận mức thanh khoản sụt giảm mạnh với khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây và giảm 45,6% so với mức bình quân 20 phiên.

Khối ngoại duy trì bán ròng nhưng giảm cường độ. Sau nhiều tuần bán ròng liên tiếp, giao dịch của khối ngoại trong tuần qua cho thấy tín hiệu hạ nhiệt nhất định. Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 93,2 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 2.543,9 tỷ đồng, giảm 45,8% về khối lượng và 17,2% về giá trị so với tuần trước.

Top mua/bán ròng của khối ngoại trong tuần đầu tháng 11/2025 - Nguồn: Vietstock Finance

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất FPT. Đây cũng là cổ phiếu thu hút dòng vốn ngoại trong tháng 10/2025 nhờ kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng hai con số và triển vọng khả quan ở mảng xuất khẩu phần mềm. Trên sàn HNX, PVS được mua ròng nhiều nhất với hơn 6,35 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 220 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này tập trung bán ròng nhóm ngân hàng, trong đó STB dẫn đầu với 14,6 triệu đơn vị, tương ứng 756,8 tỷ đồng. HDB bị bán ròng 425,9 tỷ đồng và MBB khoảng 283 tỷ đồng. Cùng với đà bán ròng thu hẹp lại theo tuần. Giá trị bán ròng hàng tháng của khối ngoại cũng đã giảm hai tháng liên tiếp. Sau khi bán ròng tới hơn 30.000 tỷ đồng trong tháng 8, giá trị này giảm dần còn 27.260 tỷ đồng trong tháng 9 và 23.274 tỷ đồng trong tháng 10, phản ánh xu hướng rút vốn đang chậm lại.

Tìm kiếm vùng cân bằng mới?

Thị trường trong ngắn hạn có thể tiếp tục điều chỉnh để tìm lại điểm cân bằng. Theo ông Đinh Việt Bách, chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, áp lực có khả năng vẫn sẽ đến từ các cổ phiếu trụ như nhóm Ngân hàng, họ Vin và một số mã trong rổ VN30. Dù vậy, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa đang cho thấy dấu hiệu tích cực hơn, thậm chí có khả năng tạo đáy ngắn hạn.

Chuyên gia từ Pinetree dự báo nhiều khả năng trong tuần tới, thị trường sẽ còn một nhịp rung lắc mạnh để rũ bỏ lượng hàng yếu, qua đó kích hoạt dòng tiền đang chờ đợi bên ngoài. Điều kiện cần là lực cầu quay trở lại, khi đó thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Ngược lại, nếu dòng tiền vẫn thận trọng, áp lực bán có thể lan sang cả những nhóm cổ phiếu khỏe, khiến chỉ số lùi sâu hơn về vùng 1.500–1.520 điểm. Với nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cao, nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật đầu tuần (nếu có) để cơ cấu và hạ rủi ro danh mục. Còn những nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, đây có thể là cơ hội để quan sát và tìm kiếm điểm mua mới khi thị trường bước vào giai đoạn ổn định trở lại.

Vùng 1.600 - 1.620 hiện chuyển vai trò thành ngưỡng kháng cự gần. Chuyên gia từ SHS kỳ vọng điểm cân bằng ngắn hạn hạ có thể về 1.550 điểm. Trong kịch bản cơ sở, VN-Index sẽ giằng co và tích lũy thấp quanh 1.550–1.600 khi thanh khoản chưa cải thiện. Nếu dòng tiền phục hồi và chỉ số củng cố 1.600 một cách bền vững, mục tiêu kiểm định lại 1.630–1.660 có thể mở ra. Trong khi đó, thủng ngưỡng 1.550 điểm đi kèm với thanh khoản tăng là tín hiệu cần hạ tỷ trọng và quản trị rủi ro chặt chẽ.