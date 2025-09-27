(TBTCO) - Ngày 26/9, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Hải quan khu vực X đã báo cáo tình hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và giải pháp tạo thuận lợi thương mại...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn coi trọng, đồng hành, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn tương xứng với tiềm năng của tỉnh, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị, các sở, ban, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra những kiến nghị giải pháp cụ thể, sát thực để tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững hơn trong thời gian tới, góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh đầu tư minh bạch, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp...

Ông Dương Minh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phong Nhân

Tại hội nghị, đại diện cơ quan hải quan, ông Dương Minh Đức – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X cho hay, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tập trung phân tích, phân loại doanh nghiệp theo nhóm mặt hàng, nơi làm thủ tục hải quan để lập kế hoạch làm việc trực tiếp, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp về làm thủ tục tại đơn vị nhằm tăng cường nguồn thu cho địa phương.

"Trong thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá. Chủ động nắm bắt thông tin về doanh nghiệp, dự án mới, động viên doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thủ tục hải quan tại các cửa khẩu của chi cục, qua đó góp phần tăng thu ngân sách nhà nước..."- ông Dương Minh Đức khẳng định.