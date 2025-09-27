|Hải quan khu vực X: Đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thu ngân sách vượt mục tiêu Hải quan Khu vực XIII: Đồng bộ các biện pháp tăng tốc thu ngân sách Hải quan khu vực X đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp năm 2025
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn coi trọng, đồng hành, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn tương xứng với tiềm năng của tỉnh, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị, các sở, ban, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra những kiến nghị giải pháp cụ thể, sát thực để tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững hơn trong thời gian tới, góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh đầu tư minh bạch, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp...
|Ông Dương Minh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phong Nhân
Tại hội nghị, đại diện cơ quan hải quan, ông Dương Minh Đức – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X cho hay, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tập trung phân tích, phân loại doanh nghiệp theo nhóm mặt hàng, nơi làm thủ tục hải quan để lập kế hoạch làm việc trực tiếp, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp về làm thủ tục tại đơn vị nhằm tăng cường nguồn thu cho địa phương.
"Trong thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá. Chủ động nắm bắt thông tin về doanh nghiệp, dự án mới, động viên doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thủ tục hải quan tại các cửa khẩu của chi cục, qua đó góp phần tăng thu ngân sách nhà nước..."- ông Dương Minh Đức khẳng định.
|Hải quan khu vực X cho biết, số thu ngân sách của đơn vị tính đến 30/9/2025 ước đạt 15.415 tỷ đồng, bằng 94,1% cùng kỳ năm 2024, đạt 85% chỉ tiêu pháp lệnh và 69,5% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, số thu từ dầu thô nhập khẩu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt 12.432 tỷ đồng, chiếm 80,6% tỷ trọng số thu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.