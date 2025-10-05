Hải quan khu vực VI: Đổi mới phương thức quản lý, thu ngân sách vượt dự toán

(TBTCO) - Theo Chi cục Hải quan khu vực VI, 9 tháng của năm 2025, đơn vị đã nỗ lực vượt qua thách thức trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, thu ngân sách tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024. Với tiến độ hiện nay, đơn vị dự kiến thu nộp ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao.

Nhiều giải pháp linh hoạt

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, trong 9 tháng của năm 2025, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này không chỉ vượt 139% chỉ tiêu pháp lệnh được giao 6.450 tỷ đồng, mà đã đạt 78,9% chỉ tiêu phấn đấu 11.400 tỷ đồng của năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Hoàn - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho rằng, yếu tố quan trọng nhất dẫn đến kết quả tăng thu ngân sách nhà nước có đột phá lớn chính là sự đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý. Có thể nói đây là lần đầu tiên chỉ trong 7 tháng đầu năm, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của cả năm.

Cán bộ Hải quan khu vực VI hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: HQKV6

Phân tích kết quả thu ngân sách 9 tháng của năm 2025 từ các đơn vị hải quan cửa khẩu cho thấy, sự linh hoạt trong điều hành giúp Hải quan khu vực VI duy trì dòng thương mại và nguồn thu dù luồng hàng có dịch chuyển giữa các cửa khẩu. Cụ thể là một trong những cửa khẩu chính, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã thu ngân sách đã đạt 4.730 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2024.

Tại địa bàn quản lý của Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, số thu ngân sách có sự bứt phá lớn, khi thu đạt 2.878 tỷ đồng, tăng 667% và vượt 354% chỉ tiêu được giao. Nguyên nhân dẫn tới thành công ở công tác thu của Hải quan cửa khẩu Tân Thanh trong năm 2025 phần lớn nhờ vào việc thu hút được các luồng hàng ô tô, sơ mi rơ moóc, vốn là mặt hàng có số thuế cao.

Tại Hải quan cửa khẩu Chi Ma trong 9 tháng của năm cũng ghi nhận số thu ngân sách đạt 928 tỷ đồng, tăng tới 177% so với cùng kỳ năm 2024. Hải quan cửa khẩu Cốc Nam và Ga Đồng Đăng lần lượt đạt 309 tỷ đồng và 155 tỷ đồng, tăng 108,4% và 167% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy không chỉ các cửa khẩu lớn, mà cả các cửa khẩu nhỏ hơn cũng đã có những bước tiến đáng kể trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp Đồng thời với cải cách, Hải quan khu vực VI tiếp tục đề cao sự chủ động, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hội nghị đối thoại, ký kết quy chế phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp, lập các đoàn công tác đến tận trụ sở doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, đơn vị duy trì kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến, đường dây nóng và đề xuất nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại, trong đó có việc phối hợp với Hải quan Trung Quốc để tăng thời gian làm việc, giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa vào mùa cao điểm.

Lý giải về bí quyết thành công nêu trên, lãnh đạo Hải quan khu vực VI cho hay, sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động thương mại, mà còn cho thấy hiệu quả từ các giải pháp đổi mới lãnh đạo và điều hành. Trong đó, đơn vị đã chủ động định hướng và thu hút doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị cao và thuế suất lớn, qua đó tạo dựng nguồn thu ổn định hơn, ít phụ thuộc vào các mặt hàng nông sản vốn chịu ảnh hưởng của mùa vụ và chính sách kiểm soát nhập khẩu của nước bạn Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc tăng thu từ các mặt hàng sản xuất và tiêu dùng là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đang phục hồi và mở rộng, nhu cầu đầu tư, sản xuất và tiêu dùng gia tăng. Đây không chỉ là bước tiến về thu ngân sách, mà còn phản ánh động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu

Trong 3 tháng còn lại của năm 2025, Hải quan khu vực VI chạy đua với thời gian quyết tâm đặt mục tiêu thu nộp ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao.

Theo Hải quan khu vực VI, từ mức chỉ tiêu pháp lệnh 6.450 tỷ đồng đến mục tiêu phấn đấu 11.400 tỷ đồng là một thử thách lớn, đòi hỏi sự quyết tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả trong mọi nhiệm vụ, đặc biệt là công tác thu ngân sách. Chi cục không chỉ dừng ở việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn tự đặt mục tiêu cao hơn, tạo áp lực tích cực để khai thác tối đa tiềm năng nguồn thu. Chính tinh thần này đã trở thành động lực cho toàn thể cán bộ, công chức nỗ lực vượt khó, giúp đơn vị đạt được kết quả vượt bậc, thậm chí vượt xa kỳ vọng ban đầu...

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả tăng thu ngân sách từ hoạt động cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng số hóa, đồng hành cùng doanh nghiệp và khai thác hiệu quả các luồng hàng giá trị cao.

Áp dụng giải pháp đổi mới chiến lược thu hút doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, như phòng họp không giấy tờ, phần mềm hỗ trợ cải cách thủ tục và tăng hiệu quả công việc.

Trên thực tế, việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, chỉ trong 9 tháng của năm 2025, Hải quan khu vực VI đã thu hút 2.069 doanh nghiệp mới (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024) về làm thủ tục qua địa bàn, đóng góp 882,4 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Chỉ tính riêng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã thu hút 1.363 doanh nghiệp mới, mang lại 874 tỷ đồng; trong đó, những doanh nghiệp lớn phải kể đến như Công ty VinFast đóng góp 572,51 tỷ đồng nhờ nhập khẩu pin xe điện, linh kiện pin và linh kiện ô tô.

Số liệu sơ bộ trong 9 tháng của năm 2025 cho thấy, sự đóng góp nổi bật của các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực qua địa bàn quản lý của Hải quan khu vực VI đã giúp nguồn thu ngân sách tăng trưởng mạnh mẽ như: nhóm hàng như ô tô và sơ mi rơ moóc, chiếm 38% tổng số thu và tăng 59% so với cùng kỳ; nhóm máy móc, thiết bị sản xuất, phụ tùng và linh kiện chiếm 30% tổng số thu và tăng 103%; nhóm kim loại và sản phẩm từ kim loại chiếm 7% tổng số thu và tăng 94%; nhóm chất dẻo và các sản phẩm từ chất dẻo chiếm 5% tổng số thu và tăng 197%.

Nhờ đó, trung bình mỗi tháng, đơn vị đã thu hơn 1.200 tỷ đồng, phản ánh tốc độ tăng trưởng ấn tượng và hiệu quả từ cách tiếp cận chủ động, quyết liệt, đổi mới phương pháp điều hành, thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.