Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị cung cấp giải pháp để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả, hướng đến mục tiêu minh bạch và hiện đại hóa quản lý thuế.

Mục tiêu 100% hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử

Ngày 14/11, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh năm 2025, kết hợp cùng Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP. Hồ Chí Minh với Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank và Công ty VNPay. Ngoài ra, Thuế TP. Hồ Chí Minh còn ký kết với Công ty TNHH PTCN Thái Sơn và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, khu vực hộ kinh doanh là một bộ phận rất năng động, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, đang được Đảng, Nhà nước và ngành Thuế hết sức quan tâm và hỗ trợ, nhằm đảm bảo thực thi chính sách một cách đồng bộ, công bằng và hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã từng bước triển khai thành công hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, mở rộng sang mô hình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giúp hoạt động kinh doanh của người nộp thuế đảm bảo minh bạch, chính xác và thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã ban hành kế hoạch 1039/KH-TPHCM về việc triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

“Đợt triển khai này nhằm mục đích chuyển thành công 100% hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai” - ông Thành nhấn mạnh.

Tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh khi chuyển đổi

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không dễ dàng đối với các hộ kinh doanh, nhất là những người chưa quen với công nghệ, hoặc còn e ngại sự thay đổi. Vì vậy, việc phối hợp giữa cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ là vô cùng cần thiết, trong đó có sự đồng hành, tiếp sức, hỗ trợ từ Hội Tư vấn thuế Việt Nam.

Theo ông Thành, việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh năm 2025, kết hợp cùng Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP. Hồ Chí Minh với các nhà cung cấp giải pháp và Hội Tư vấn thuế Việt Nam, có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh trong việc đồng hành cùng người nộp thuế, đặc biệt là các hộ kinh doanh, trong quá trình chuyển đổi số; tăng cường minh bạch, hiệu quả và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đồng thời tạo điều kiện để các hộ kinh doanh tiếp cận với giải pháp hóa đơn điện tử tiên tiến, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh.

“Với năng lực công nghệ, kinh nghiệm triển khai các giải pháp số hóa, giải pháp tài chính của các nhà cung cấp giải pháp và đặc biệt là sự đồng hành phối hợp chặt chẽ từ phía Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng, việc áp dụng hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế bằng phương thức điện tử, hay việc ghi chép, lập sổ sách kế toán của các hộ kinh doanh sẽ trở nên dễ dàng, thuận tiện và phù hợp với quy định pháp luật khi có sự giúp đỡ của các nhà cung cấp giải pháp và của Hội Tư vấn thuế Việt Nam” - ông Thành nói.

Bên cạnh đó, việc ký kết thỏa thuận hợp tác này cũng mở ra một mô hình phối hợp giữa cơ quan thuế và các doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, Hội Tư vấn thuế Việt Nam, tạo tiền đề để mở rộng ra nhiều lĩnh vực hợp tác khác trong tương lai, góp phần thúc đẩy nền tài chính số quốc gia, phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Thuế TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Hội Tư vấn thuế Việt Nam và các đơn vị cung cấp giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực hộ kinh doanh. Ảnh: Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đơn vị báo chí trong việc đồng hành tuyên truyền chính sách thuế; các Thuế cơ sở trong việc triển khai, hỗ trợ người nộp thuế tại địa bàn; các hộ kinh doanh tiêu biểu đã tiên phong áp dụng hóa đơn điện tử, là hình mẫu để lan tỏa đến cộng đồng; và đặc biệt là sự đồng hành của Hội Tư vấn thuế Việt Nam và các công ty đại lý thuế, đã và đang là cánh tay nối dài hỗ trợ các hộ kinh doanh tuân thủ nghĩa vụ thuế đúng và đủ.

“Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn cụ thể và trực quan để các hộ kinh doanh có thể dễ dàng tiếp cận, triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử một cách thành thạo. Đồng thời, ngành Thuế sẽ luôn lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ khó khăn để quá trình chuyển đổi số diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và đúng pháp luật” - ông Thành khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện VNPAY kỳ vọng, việc đồng hành với Thuế TP. Hồ Chí Minh trong đề án 60 ngày cao điểm sẽ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh triển khai chuyển đổi số thuận lợi, tiết kiệm chi phí và vận hành hiệu quả. Đây là bước đi quan trọng để hiện đại hóa quản lý thuế và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Đại diện Agribank cho biết, đơn vị cùng đối tác VNPAY cung cấp hoàn toàn miễn phí trong 3 năm (đến hết năm 2028) bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện, bao gồm phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice; dịch vụ truyền nhận dữ liệu lên cơ quan thuế (TVAN); chữ ký số CA HSM và lưu trữ hóa đơn trên nền tảng đám mây; phần mềm quản lý bán hàng, kê khai thuế cùng các giải pháp thanh toán hiện đại như PhonePOS và hợp đồng điện tử VNeDoc.

“Những giải pháp này giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ giảm chi phí, đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời tiếp cận môi trường kinh doanh số minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp” - đại diện Agribank chia sẻ.