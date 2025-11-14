(TBTCO) - Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Lối mở Km3+4 (tỉnh Quảng Ninh) đã đạt 1.931 doanh nghiệp, trong đó có 347 doanh nghiệp trong tỉnh và 1.584 doanh nghiệp ngoài tỉnh, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thông tin từ Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan Khu vực VIII), từ ngày 1/1 đến 7/11/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Móng Cái đã đạt hơn 5,223 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại biên giới trong bối cảnh tình hình kinh tế đang dần ổn định.

Trong giai đoạn này, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tại phường Móng Cái 1 và Lối mở Km3+4 tại phường Móng Cái 3, đã thực hiện thủ tục cho hơn 100 nghìn tờ khai hải quan, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, với tổng cộng 1.931 doanh nghiệp, trong đó có 347 doanh nghiệp đến từ tỉnh Quảng Ninh và 1.584 doanh nghiệp từ các tỉnh ngoài, tăng 48% so với năm trước.

Hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.T

Một trong những yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng này là việc đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong quá trình thủ tục hải quan. Những cải tiến này đã giúp tạo ra một môi trường thông thoáng và thuận lợi cho các doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến trình thông quan hàng hóa. Nhờ đó, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã đạt 2.435 tỷ đồng, bằng 97% chỉ tiêu được giao, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ thể hiện hiệu quả công tác quản lý của Hải quan Móng Cái mà còn cho thấy vai trò quan trọng của cửa khẩu trong việc thúc đẩy kinh tế tỉnh Quảng Ninh. Với những kết quả đạt được, Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, thúc đẩy thông quan hàng hóa nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của khu vực.

Những con số ấn tượng trong thời gian qua đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thương mại biên giới và cho thấy khả năng tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Với những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cùng với những cải cách liên tục, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái dự báo sẽ còn tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy nền kinh tế địa phương và tạo ra những bước phát triển bền vững cho Quảng Ninh trong tương lai.