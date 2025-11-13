Hải quan nâng cao kỹ năng kiểm tra sau thông quan cho công chức trong tình hình mới

(TBTCO) - Ngày 13/11, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Hải quan khai giảng lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra sau thông quan toàn ngành Hải quan năm 2025, nhằm giúp cán bộ, công chức nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nắm vững các quy định mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Theo Cục Hải quan, trong những năm qua, công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường thương mại minh bạch và công bằng.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kỹ năng KTSTQ cho công chức hải quan. Ảnh: CHQ

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu mới: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hải quan và KTSTQ liên tục được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Hải quan, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các cam kết quốc tế. Mô hình tổ chức ngành Hải quan đang từng bước tinh gọn, hiện đại hóa. Nhiều chính sách quản lý mới được ban hành, trong đó có Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 167/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan.

Trong hai ngày 13 và 14/11, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nêu trên, lớp bồi dưỡng tập trung vào 6 chuyên đề trọng tâm được lựa chọn kỹ lưỡng, bám sát các nội dung mới ban hành và yêu cầu thực tế trong công tác KTSTQ.

Chuyên đề 1: Những điểm mới về quy định liên quan đến chế độ ưu tiên tại Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Chuyên đề 2: Những điểm mới về quy định liên quan đến KTSTQ quy định tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Chuyên đề 3: Những nội dung chính, điểm mới về quy định liên quan đến KTSTQ tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2025/TT-BTC, 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chuyên đề 4: Những nội dung chính, điểm mới về KTSTQ tại dự thảo quy trình KTSTQ và quản lý chế độ ưu tiên.

Chuyên đề 5: Những nội dung chính, điểm mới về quản lý chế độ ưu tiên tại dự thảo quy trình KTSTQ và quản lý chế độ ưu tiên.

Chuyên đề 6: Cập nhật quy định mới về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; một số nội dung lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính trong công tác KTSTQ./.