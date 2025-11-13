Chi cục Hải quan khu vực II: Quản lý linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh xuất nhập khẩu phục hồi

Tháng 10/2025, dù kim ngạch xuất nhập khẩu có dấu hiệu giảm nhẹ so với cùng kỳ, Chi cục Hải quan khu vực II vẫn duy trì hoạt động ổn định nhờ điều hành linh hoạt, triển khai các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp và đảm bảo hiệu quả nguồn thu ngân sách.

Hoạt động xuất nhập khẩu phản ánh xu hướng phục hồi tích cực

Tháng 10/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua địa bàn Chi cục Hải quan khu vực II đạt 17,2 tỷ USD, giảm 8% so với tháng 9 và giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 20,6 tỷ USD).

Riêng trong tháng 10/2025, tổng kim ngạch XNK giảm so với cùng kỳ 2024. Ảnh: Lạc Nguyên

Tuy giảm trong tháng, nhưng kết quả lũy kế 10 tháng cho thấy xu hướng tăng trưởng dương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 179 tỷ USD, tăng 3,3% (tăng tuyệt đối 6 tỷ USD) so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 89,6 tỷ USD, tăng 2,7%; nhập khẩu đạt 89,4 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hoá hơn 250 triệu USD, thể hiện sự ổn định và duy trì đà tăng trưởng chung của hoạt động xuất nhập khẩu khu vực phía Nam.

Xét theo địa bàn, TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ vai trò đầu tàu với kim ngạch 117,1 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ; Bình Dương đạt 42,2 tỷ USD, tăng 1,2%; còn Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 20,1 tỷ USD, tăng 5,5%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế theo địa bàn, TP. Hồ Chí Minh đạt 35,8 tỷ USD, tăng 7,8%, Bình Dương đạt 5,8 tỷ USD, tăng 5,5%, trong khi Vũng Tàu giảm mạnh 24,3%, còn 6,9 tỷ USD.

Với nhóm hàng hoá có thuế, trong tháng 10, tổng kim ngạch đạt 5,2 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Xuất khẩu có thuế đạt 165 triệu USD, tăng 43%, trong khi nhập khẩu có thuế đạt 5,1 tỷ USD, giảm 3% so với tháng trước.

Lũy kế 10 tháng, tổng kim ngạch XNK có thuế đạt 48,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD, giảm 24%, nhập khẩu đạt 46,9 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, trong 10 tháng đầu năm 2025, mức tăng trưởng tuy chưa cao nhưng thể hiện xu hướng phục hồi tích cực và bền vững của hoạt động thương mại, nhất là trong bối cảnh các thị trường lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc vẫn duy trì chính sách tiêu dùng thận trọng.

Triển khai hoạt động quản lý, thu ngân sách ổn định

Với việc chủ động điều hành và quản lý hiệu quả, Chi cục Hải quan khu vực II tích cực triển khai nhiều hoạt động nổi bật, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện trách nhiệm xã hội.

Chi cục cho biết, trong tháng 10/2025, lãnh đạo Chi cục làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan ngành tài chính để đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, đồng thời xây dựng giải pháp trọng tâm cho 3 tháng cuối năm. Tại Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, Chi cục tiếp đón đoàn công tác để trao đổi về các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025.

Chi cục cũng tổ chức nhiều cuộc đối thoại với doanh nghiệp và đối tác quốc tế, bao gồm doanh nghiệp ô tô, tiếp Tuỳ viên New Zealand về chống buôn lậu, và đoàn Nghị viện châu Âu (IMCO) trao đổi kinh nghiệm bảo vệ người tiêu dùng. Thông qua hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Nghị định 128/2020/NĐ-CP, Chi cục tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục minh bạch và thuận lợi hơn.

Công tác cải cách hành chính được đặc biệt chú trọng, lãnh đạo Chi cục tiếp đoàn kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính năm 2025, đảm bảo quy trình minh bạch, nhanh gọn và thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan khu vực II tăng cường kiểm tra hàng hoá những tháng cuối năm. Ảnh: Lạc Nguyên

Chi cục chủ động quản lý nguồn thu, đảm bảo công tác thu ngân sách diễn ra ổn định và hiệu quả. Tháng 10/2025, số thu ngân sách đạt 16.143 tỷ đồng, tăng 9% so với tháng 9 và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2024. Tính lũy kế đến ngày 31/10/2025, tổng thu đạt 146.464 tỷ đồng, bằng 86% chỉ tiêu pháp lệnh và 83% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (tăng tuyệt đối 8.978 tỷ đồng).

Phân theo địa bàn, luỹ kế 10 tháng TP. Hồ Chí Minh đóng góp 112.675 tỷ đồng (đạt 87% chỉ tiêu, tăng 7%), Bình Dương đạt 17.257 tỷ đồng (đạt 95%, tăng 12%), còn Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 16.532 tỷ đồng (đạt 77%, giảm 6%) so với cùng kỳ. Mức tăng của hai địa bàn trọng điểm cho thấy khả năng bám sát thực tiễn và điều hành linh hoạt của Chi cục trong kiểm soát nguồn thu.

Đáng chú ý, công tác quản lý thuế được triển khai toàn diện, hướng đến giảm nợ đọng và tăng thu thực chất. Tính đến 31/10, tổng nợ thuế chuyên thu quá hạn khoảng 2.142 tỷ đồng, giảm 20,93 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Số nợ cũ được thu hồi và xử lý đạt 67,03 tỷ đồng, góp phần giảm áp lực nợ thuế tồn đọng.

Ngoài ra, công tác tham vấn trị giá khai báo cũng mang lại kết quả nổi bật. Trong tháng 10, Chi cục tham vấn 2.204 tờ khai, bác bỏ trị giá khai báo 829 tờ khai (37,6%), tăng thu 16.234 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, có 22.132 tờ khai được tham vấn, trong đó 8.439 tờ khai bị bác bỏ, giúp tăng thu 196.485 tỷ đồng cho ngân sách. Cùng với đó, việc rà soát và điều chỉnh mã số hàng hóa đóng góp thêm 301,5 tỷ đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Chi cục cũng chủ động triển khai các hướng dẫn và chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát rủi ro về trị giá, xuất xứ, mã số hàng hóa, đồng thời tạo môi trường thương mại minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp./.