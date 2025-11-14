Thuế TP. Hải Phòng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh, thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới xuất hiện, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc và cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Chuyển đổi số là 1 trong 2 khâu đột phá

Đánh giá về công tác chuyển đổi số của đơn vị thời gian qua, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, tính đến tháng 10/2025, Thuế TP. Hải Phòng đang quản lý trên 184.000 người nộp thuế trên địa bàn, trong đó, có 111.000 doanh nghiệp, tổ chức và 73.000 hộ, cá nhân kinh doanh, với số thu ngân sách nhà nước luỹ kế 10 tháng năm 2025 đạt trên 89.000 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Thuế TP. Hải Phòng đã xác định chuyển đổi số là 1 trong 2 khâu đột phá thực hiện trong năm 2025 và giai đoạn 2025 - 2030: “Chuyển đổi số toàn diện tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực, đơn vị, bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế”, từ đó xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế TP. Hải Phòng đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong các mặt công tác, hướng tới mục tiêu xuyên suốt: xây dựng một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả và thân thiện, hỗ trợ tối đa, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao sự hài lòng, thúc đẩy chấp hành tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong đó, sử dụng mạng lưới tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đa dạng trên các nền tảng số: sử dụng đa kênh và tích cực tương tác qua các nền tảng số, thiết lập mạng lưới zalo kết nối đến từng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố, đảm bảo thông tin truyền tải đến tận nơi, tận tay người nộp thuế nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế với trải nghiệm thuận tiện, minh bạch, xây dựng niềm tin với người dân, doanh nghiệp.

Đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian cho công chức thuế

Theo ông Trường, Thuế TP. Hải Phòng còn ứng dụng hỗ trợ quản lý kê khai thuế: tích hợp các nền tảng số vào quy trình xử lý nghiệp vụ, xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý kê khai thuế tự động theo dõi, nhắc nhở và cảnh báo công chức thuế về các công việc, nhiệm vụ liên quan đến kê khai thuế, từ đó thông tin đến người nộp thuế để kịp thời thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế.

Đồng thời, ứng dụng hỗ trợ giám sát quản lý nợ thuế, xây dựng ứng dụng tích hợp các chức năng theo dõi, đôn đốc nợ phát sinh, nợ cưỡng chế… nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin cảnh báo cho công chức thuế đến người nộp thuế để có các biện pháp xử lý kịp thời, đẩy mạnh tính tuân thủ tự nguyện.

Hướng đến mục tiêu tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế Theo Trưởng Thuế TP. Hải Phòng, quá trình triển khai chuyển đổi số tại Thuế TP. Hải Phòng đã và tiếp tục mang lại những chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế; thúc đẩy hướng đến mục tiêu tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế.

Đáng chú ý, việc ứng dụng phân tích báo cáo tài chính bằng công nghệ AI nhằm đưa ra cảnh báo rủi ro tuân thủ cho doanh nghiệp để chủ động rà soát, kịp thời điều chỉnh, chấp hành quy định của pháp luật, Thuế TP. Hải Phòng đã nghiên cứu và phát triển Ứng dụng nhận diện các yếu tố rủi ro về thuế thông qua bộ tiêu chí đánh giá, đưa ra kết quả nhanh chóng chính xác (thời gian phân tích giảm từ 3.536 giờ xuống dưới 8 giờ), có tính thống nhất cao nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật thông thông tin và an toàn dữ liệu. Đây là nền tảng cho mục tiêu tuân thủ tự nguyện, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Hiện nay, Thuế TP. Hải Phòng đã tiếp tục nhân rộng, triển khai phổ biến, giới thiệu ứng dụng này trên toàn quốc.

“Cùng với đó, ứng dụng hỗ trợ kiểm tra thuế điện tử như: hỗ trợ công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, phục vụ khai thác dữ liệu tự động, lập biên bản kiểm tra điện tử, đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian cho công chức thuế. Thuế TP. Hải Phòng hàng năm thực hiện trên 3.000 cuộc kiểm tra, mỗi cuộc kiểm tra nếu thực hiện thủ công sẽ tốn mất 2-3 ngày làm việc tương đương 49.000 giờ làm việc. Qua thực tế triển khai, với ứng dụng này, thời gian được rút ngắn xuống còn 3.000 giờ, giúp tiết kiệm gần 46.000 giờ làm việc mỗi năm” - ông Trường cho hay.