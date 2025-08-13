Học viện Chính sách và phát triển trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.268 tân cử nhân

(TBTCO) - Ngày 12/8/2025, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ cho 37 học viên, trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 1.268 tân cử nhân.

Tham dự buổi lễ có TSKH. Nguyễn Thành Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; NGƯT, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện; các thành viên trong Ban Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các viện, khoa, bộ môn, phòng, trung tâm trong Học viện và toàn thể cán bộ, giảng viên trong Học viện, 37 tân thạc sĩ, 1.268 tân cử nhân cùng đông đảo phụ huynh, người thân và bạn bè của các học viên, sinh viên tốt nghiệp.

Quang cảnh buổi lễ tốt nghiệp, trao bằng thạc sĩ, cử nhân hệ chính quy năm 2025 do Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức, ngày 12/8/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến 1.268 tân cử nhân, 35 tân thạc sĩ – những người vừa hoàn thành xuất sắc chặng đường học tập, rèn luyện tại Học viện.

Đặc biệt, Giám đốc Học viện Trần Trọng Nguyên ghi nhận sự kiên trì, nỗ lực của các tân khoa khi bắt đầu khóa học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và tốt nghiệp vào thời điểm đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ bước vào giai đoạn phát triển mới.

NGƯT, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện Chính sách và phát triển phát biểu tại buỗi lễ.

Giám đốc Học viện Trần Trọng Nguyên nhấn mạnh, thành quả hôm nay không chỉ phản ánh nỗ lực cá nhân mà còn là sự kết tinh của tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm từ đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên Học viện, cùng sự đồng hành, tin tưởng của gia đình và người thân.

NGƯT, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên bày tỏ niềm tin rằng với nền tảng tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần cống hiến, mỗi tân khoa sẽ tiếp tục phát huy “ADN của một APD-er”, tự tin chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội và làm rạng danh Học viện Chính sách và Phát triển.

Trong khuôn khổ buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Đông – Trưởng phòng Quản lý đào tạo công bố quyết định tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ, Cử nhân; ThS. Trần Thị Thanh Minh – Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên công bố quyết định khen thưởng các sinh viên Khóa 12 (Niên khóa 2021–2025) có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào toàn khóa, cũng như trong năm học 2024–2025.

TSKH. Nguyễn Thành Long- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện và PGS. TS. Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện trao giấy khen, trao bằng cho Thủ khoa Học viện, Thủ khoa các chuyên ngành.

Ban Giám đốc Học viện đã trực tiếp trao bằng tốt nghiệp, giấy khen cho thủ khoa toàn Học viện, thủ khoa các chuyên ngành và những sinh viên tiêu biểu trong công tác đoàn thể, phong trào.

Phó Giám đốc - Nhữ Trọng Bách và Phó Giám đốc - Nguyễn Thị Hạnh Vân Trao giấy khen hoạt động phong trào, đoàn thể.

Đại diện cho các tân Cử nhân tốt nghiệp năm 2025, sinh viên Nguyễn Thị Hằng – Thủ khoa đầu ra toàn Học viện, Khoa Kinh tế số – đã xúc động phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo Học viện, các thầy cô giáo đã tận tâm dìu dắt, truyền đạt tri thức, khơi dậy khát vọng và hun đúc ý chí vươn lên cho các thế hệ sinh viên. Em cũng gửi lời tri ân tới gia đình – những người luôn âm thầm sẻ chia, động viên và là chỗ dựa vững chắc trong suốt hành trình học tập.

Sinh viên Nguyễn Thị Hằng – Thủ khoa đầu ra toàn Học viện, Khoa Kinh tế số và toàn thể các tân cử nhân bày tỏ lời cảm ơn tới gia đình, thầy giáo, cô giáo.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

GS.TS. Đào Văn Hùng - Nguyên Giám đốc Học viện nhận hoa từ các tân thạc sĩ của Học viện

Xếp hàng và háo hức được xướng tên nhận bằng tốt nghiệp.