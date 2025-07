Danh sách 10 thuế cơ sở trực thuộc của Thuế tỉnh Đồng Nai

(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa tổ chức trao quyết định cho ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai (sau ngày 1/7 sáp nhập thêm tỉnh Bình Phước cũ). Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Toàn Thắng là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực XV.

Thuế tỉnh Đồng Nai tất cả quản lý 95 phường, xã

Ngoài ông Nguyễn Toàn Thắng làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai, đơn vị còn có 5 Phó trưởng Thuế, bao gồm các ông: Đậu Đức Anh, Nguyễn Văn Viện, Nguyễn Minh Hải, Lâm Văn Đạt, Tạ Hoàng Giang.

Thuế tỉnh Đồng Nai có 10 thuế có sở trực thuộc. Cụ thể:

Thuế cơ sở 1 có trụ sở đặt tại xã Xuân Lộc, quản lý các địa bàn: Xã Xuân Định, xã Xuân Phú, xã Xuân Lộc, xã Xuân Hòa, xã Xuân Thành, xã Xuân Bắc.

Thuế cơ sở 2 có trụ sở đặt tại phường Long Khánh, quản lý các địa bàn: Phường Bình Lộc, phường Bảo Vinh, phường Xuân Lập, phường Long Khánh, phường Hàng Gòn, xã Xuân Quế, xã Xuân Đường, xã Cẩm Mỹ, xã Sông Ray, xã Xuân Đông.

Thuế cơ sở 3 có trụ sở đặt tại phường Trấn Biên, quản lý các địa bàn: Phường Biên Hòa, phường Trấn Biên, phường Tam Hiệp, phường Long Bình, phường Trảng Dài, phường Hố Nai, phường Long Hưng, phường Phước Tân, phường Tam Phước, xã Phú Lý, xã Trị An, xã Tân An, phường Tân Triều.

Thuế cơ sở 4 có trụ sở đặt tại xã Định Quán, quản lý các địa bàn: Xã La Ngà, xã Định Quán, xã Thanh Sơn, xã Phú Vinh, xã Phú Hòa, xã Tà Lài, xã Nam Cát Tiên, xã Tân Phú, xã Phú Lâm, xã Đắk Lua.

Thuế cơ sở 5 có trụ sở đặt tại xã Long Thành, quản lý các địa bàn: Xã Phước Thái, xã Long Phước, xã Bình An, xã Long Thành, xã An Phước, xã Đại Phước, xã Nhơn Trạch, xã Phước An.

Thuế cơ sở 6 có trụ sở đặt tại xã Trảng Bom, quản lý các địa bàn: Xã An Viễn, xã Bình Minh, xã Trảng Bom, xã Bàu Hàm, xã Hưng Thịnh, xã Dầu Giây, xã Gia Kiệm, xã Thống Nhất.

Thuế cơ sở 7 có trụ sở đặt tại xã Tân Khai, quản lý các địa bàn: Phường Bình Long, phường An Lộc, xã Tân Quang, xã Tân Hưng, xã Tân Khai, xã Minh Đức, phường Minh Hưng, phường Chơn Thành, zã Nha Bích.

Thuế cơ sở 8 có trụ sở đặt tại phường Phước Bình, quản lý các địa bàn: Phường Phước Bình, phường Phước Long, xã Bù Gia Mập, xã Đắk Ơ, xã Phú Nghĩa, xã Đa Kia, xã Bình Tân, xã Long Hà, xã Phú Riềng, xã Phú Trung.

Thuế cơ sở 9 có trụ sở đặt tại xã Lộc Ninh, quản lý các địa bàn: Xã Lộc Thành, xã Lộc Ninh, xã Lộc Hưng, xã Lộc Trấn, xã Lộc Quang, xã Tân Tiến, xã Thiện Hưng, xã Hưng Phước.

Thuế cơ sở 10 có trụ sở đặt tại phường Bình Phước, quản lý các địa bàn: Phường Bình Phước, phường Đồng Xoài, xã Thuận Lợi, xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi, xã Đồng Phú, xã Phước Sơn, xã Nghĩa Trung, xã Bù Đăng, xã Thọ Sơn, xã Đắk Nhau, xã Bom Bo.

Với vai trò Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai sau khi kiện toàn bộ máy nhận sự theo mô hình mới, ông Nguyễn Toàn Thắng cam kết, đơn vị tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, kỷ luật và kỷ cương.