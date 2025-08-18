Đồng Nai khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm

(TBTCO) - Đồng Nai chuẩn bị khởi công loạt dự án lớn vào ngày 19/8/2025, nổi bật là cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và cầu Mã Đà, với tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến trong phát triển hạ tầng.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức khởi công, động thổ và khánh thành 8 dự án hạ tầng quy mô lớn vào ngày 19/8, với tổng vốn đầu tư vượt 50.000 tỷ đồng. Các dự án này hứa hẹn thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.

Trong số các dự án khởi công, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú do liên danh Trường Hải - Sơn Hải đầu tư là điểm nhấn, với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, riêng các đoạn nền yếu và cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn hoàn chỉnh với bề rộng gần 25 m. Tổng vốn đầu tư dự án đạt 8.408 tỷ đồng.

Một dự án giao thông khác là cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Đồng Nai), do liên danh Vingroup - Techtra thực hiện theo hình thức PPP, dài hơn 124 km, quy mô 6 làn xe, với mức đầu tư 19.965 tỷ đồng.

Dự án mở rộng nhà máy Thủy điện Trị An, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư, cũng được khởi công với công suất 200 MW (2 tổ máy, mỗi tổ 100 MW), tổng vốn 3.965 tỷ đồng. Dự kiến, tổ máy số 1 đi vào hoạt động quý III/2027, tổ máy số 2 vào quý IV/2027. Ngoài ra, dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện, sẽ mở rộng đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến Vành đai 3 lên 8-10 làn xe, cùng đơn nguyên cầu Long Thành mới quy mô 5 làn, với vốn đầu tư 16.386 tỷ đồng.

Dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành sẽ mở rộng đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến Vành đai 3 lên 8-10 làn xe. Ảnh minh hoạ.

Các dự án khác bao gồm khối giảng đường 2C tại cơ sở Long Bình Tân của Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh và dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 3, số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Vietjet đầu tư. Dự án cầu Mã Đà, dài 210 m, kết nối đường ĐT.753 với Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, cũng sẽ được động thổ với vốn đầu tư 192 tỷ đồng. Đồng thời, dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, dài 8,75 km, sẽ được khánh thành, kết nối tỉnh lộ 25B với cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Các dự án này không chỉ cải thiện hạ tầng giao thông mà còn góp phần nâng tầm vị thế Đồng Nai trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực.