Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam và Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 12/8/2025 (giờ địa phương), tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có buổi gặp và làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Koo Yun Cheol đã khẳng định và bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện và mong muốn cùng nỗ lực đẩy mạnh hợp tác góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước nói chung và hai Bộ nói riêng ngày càng sâu sắc, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol. Ảnh: Việt Tuấn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thông tin tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol tình hình tăng trưởng kinh tế vĩ mô tích cực của Việt Nam thời gian qua, cũng như việc Chính phủ Việt Nam đã thực hiện cải cách sâu sắc, mạnh mẽ theo hướng tinh gọn bộ máy nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tiết kiệm nguồn lực công, mở ra không gian thúc đẩy tăng trưởng mới cho các địa phương để tăng cường sức cạnh tranh và thu hút đầu tư, bắt kịp với xu thế hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Hàn Quốc là đối tác lớn của Việt Nam về thương mại, kinh tế, đầu tư và là nước cung cấp ODA lớn thứ hai cho Việt Nam tại châu Á. Các dự án ODA của Hàn Quốc được đánh giá mang lại hiệu quả và góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ tài chính mà Chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong thời gian qua thông qua nguồn vốn của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế và Quỹ Xúc tiến Kinh tế do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc triển khai, với số vốn cam kết giai đoạn 2024 - 2030 là 4 tỷ USD.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy công tác trao đổi chuyên môn trong quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính, đặc biệt về tài trợ vốn vay, viện trợ trong bối cảnh Việt Nam đang cần rất nhiều vốn cho đầu tư các dự án quan trọng quy mô lớn, có tính lan tỏa và mong muốn hợp tác với các nước có công nghệ cao như Hàn Quốc; hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán, tiền số; hợp tác về đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc để việc sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc cho các dự án đạt hiệu quả cao, cũng như mong muốn Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục ưu tiên dành cho Việt Nam những khoản vay ODA có mức độ ưu đãi cao.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Tuấn

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng bày tỏ sự vui mừng, trong khuôn khổ chuyến công tác, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã có Biên bản ghi nhớ, nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác tài chính giữa hai nước, thúc đẩy kết nối thị trường vốn và mở rộng cơ hội cho nhà đầu tư của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng kỳ vọng trong tương lai, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy công tác trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn trong quản lý nhà nước về phát triển thị trường tài chính bền vững và minh bạch; bày tỏ mong muốn phía Hàn Quốc hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như nhận được sự phối hợp của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc thông qua các hình thức hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng công nghệ thị trường vốn.

Về phía Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Koo Yun Cheol đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, ngân hàng Hàn Quốc hợp tác, đầu tư vào Việt Nam; đồng thời cho rằng những dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và sẵn sàng tham gia vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn, có tính lan tỏa cao mà Việt Nam đang chuẩn bị triển khai.

Ông Koo Yun Cheol tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng sự nỗ lực trong tinh gọn bộ máy, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong những năm gần đây, thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc. Kim ngạch song phương hai nước năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Hoa Kỳ) và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Trung Quốc). Bên cạnh đó, Hàn Quốc là quốc gia tài trợ ODA song phương lớn thứ 2 ở châu Á cho Việt Nam.

Cũng nhân dịp buổi làm việc giữa hai lãnh đạo cấp cao của ngành Tài chính hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã bày tỏ sự cảm ơn đối với những hỗ trợ từ Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam; đồng thời, mong muốn cơ quan quản lý thị trường Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ trong công tác đào tạo, quản lý giám sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol đã nhất trí hai bên sẽ duy trì trao đổi, đối thoại song phương giữa hai Bộ, cùng nỗ lực để đạt hiệu quả hợp tác cao nhất, cũng như kỳ vọng sẽ tiếp tục gặp và làm việc vào tháng 10/2025 khi Hàn Quốc là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2025./.