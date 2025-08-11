Ngày 11/8: Giá cà phê chững lại ở vùng đỉnh, hồ tiêu thiết lập mốc giá mới

Giá cà phê trong nước hôm nay (11/8) bất ngờ “đứng im” sau chuỗi nhiều phiên tăng mạnh, giữ nguyên ở vùng đỉnh lịch sử. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì đà tăng, nhiều địa phương cán mốc 142.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm khoảng140.800 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Giá cà phê hiện ở mức 103.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng 11/8 bất ngờ “đứng im” sau chuỗi nhiều phiên tăng mạnh, giữ nguyên ở vùng đỉnh lịch sử.

Ghi nhận tại Đắk Lắk, thương lái thu mua ở mức 103.800 đồng/kg, không đổi so với hôm qua. Gia Lai duy trì 103.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ổn định ở 103.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London Robustadao động từ 3.368 - 3.561 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 9/2025 tăng 4,18% lên 3.561 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11/2025 tăng 3,94% lên 3.510 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1/2026 tăng 3,73%lên3.444 USD/tấn; giá giao tháng 3/2026 tăng 3.57% lên 3.396 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York không có biến biến động so với ngày hôm qua, dao động từ281,95 - 309,35 cent/lb.Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 tăng 3,88% lên 309,35 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 tăng 3,88% lên 302,45 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 tăng 3,51% lên 293,65 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 tăng 3,25% lên 287,50 cent/lb.

Giá cà phê Brazil tiếp tục duy trạng thái tăng, giảm đan xen, dao động từ `344,60 - 386,70 USD/tấn. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 tiếp tục giảm 0,14% xuống còn 386,70 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 giảm 0,37% xuống 367,00 USD/tấn. Ngược lại, kỳ giao hàng tháng 3/2026 tăng 4,05% lên365,85 USD/tấn.

Giá tiêu cán mốc 142.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng, nhiều địa phương cán mốc 142.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm khoảng140.800 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai duy trì đà tăng so với những ngày gần đây. Hiện, giá tiêu được thu mua tại địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tương tự, giá tiêu hôm qua tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá tiêu 2 địa phương này lên mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk cũng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá tiêu địa phương này lên mức 142.000 đồng/kg.

Cùng đà tăng của thị trường, giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá tiêu tại địa phương lên mức 142.000 đồng/kg, bằng với tỉnh Đắk Lắk.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tiếp tục ổn định và tăng. Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen (Black Pepper) tại thị trường tăng 0,07% so với ngày hôm qua, đưa giá tiêu lên mức 7.147 USD/tấn (tương đương 188.681 đồng/kg). Tương tự, giá hồ tiêu trắng (White Pepper) cũng tăng 0.08%, đưa mức giá lên 9.991 USD/tấn (tương đương 263.763 đồng/kg).

Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại thị trường Brazil và Malaysia tiếp tục giữ ổn định, đi ngang như những ngày gần đây. Trong đó, giátiêu hôm nay tại thị trường Brazil duy trì mức giá 6.000 USD/tấn (tương đương với 158.400 đồng/kg).

Còn tại thị trường Malaysia, giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9,250 USD/tấn (tương đương với 244.200 đồng/kg); giá tiêu trắng ASTA đang được thu mua với giá 12.500 USD/tấn (tương đương với 330.000 đồng/kg).

Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam tiếp tục giữ ổn định, ở mức 6.240 USD/tấn (tương đương với 164.736 đồng/kg) với loại 500 g/l; loại 550 g/l cógiá 6.370 USD/tấn (tương đương với 168.168 đồng/kg) và giá tiêu trắng có mức giá 8.950 USD/tấn (tương đương với 236.280 đồng/kg)./.