Công ty Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 184/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang bị xử phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu như báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 (thời hạn báo cáo: 31/3/2023); gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu báo cáo tài chính bán niên năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022.

Eurowindow Nha Trang được biết đến là chủ đầu tư dự án Quần thể khách sạn 5 sao Movenpick Resort. Ảnh: T.L

Theo dữ liệu trên HNX, vào tháng 3 và tháng 7/2022, Eurowindow Nha Trang đã phát hành lần lượt 2 lô trái phiếu mã ENTCH2227001 và ENTCH2228002 với giá trị tương ứng là 200 tỷ đồng và 386 tỷ đồng. Lô trái phiếu mã ENTCH2227001 có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào tháng 3/2027 và lô trái phiếu mã ENTCH2228002 có kỳ hạn 72 tháng, đáo hạn vào tháng 7/2028. Tuy nhiên, vào tháng 8/2023, công ty đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ 586 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của hai lô trái phiếu trên.

Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Eurowindow Nha Trang được thành lập năm 2008, có trụ sở tại 146 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cũ). Công ty hiện có vốn điều lệ 2.150 tỷ đồng, do bà Trịnh Minh Huệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

Eurowindow Nha Trang từng bị "gọi tên" trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2020 về một số sai phạm tại dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp tại Bắc bán đảo Cam Ranh (Movenpick Cam Ranh Resort), liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đầu tư trên diện tích đất chưa được bàn giao hợp pháp.

Eurowindow Nha Trang được biết đến là một thành viên thuộc hệ sinh thái Eurowindow Holding. Doanh nghiệp này góp mặt trong liên danh với Công ty TNHH Thăng Long thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị Nghi Liên tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với quy mô hơn 1 triệu m2, tổng mức đầu tư dự kiến là 6.300 tỷ đồng.

Công ty này cũng là thành viên chủ chốt trong liên danh thực hiện dự án tại phường 4 và phường 6 TP. Tân An, Long An (tổng diện tích 174,58 ha, vốn đầu tư 7.118 tỷ đồng), hay liên danh thực hiện dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiền Phong, TP.Thái Bình (diện tích 125,4 ha, vốn đầu tư 7.960 tỷ đồng).

Ngoài ra, Eurowindow Nha Trang từng tạo dấu ấn trên thị trường nhờ phát triển hai dự án khu nghỉ dự án Quần thể khách sạn 5 sao Movenpick Resort quy mô 33,33 ha, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng và Khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort tại Bãi Dài - Cam Ranh, Khánh Hòa quy mô 11,4 ha, vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng./.