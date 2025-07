Ông Đoàn Hữu Hiếu phụ trách Thuế tỉnh Đồng Tháp

(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Hiếu làm Phó Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp và giao phụ trách Thuế tỉnh Đồng Tháp (hợp nhất với tỉnh Tiền Giang ngày 1/7). Trước khi được bổ nhiệm, ông Đoàn Hữu Hiếu là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIX.

Thuế tỉnh Đồng Tháp có 9 thuế cơ sở

Ngoài ông Đoàn Hữu Hiếu, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cũng có quyết định bổ nhiệm 3 Phó trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp khác gồm các ông Trần Văn Khoa, ông Võ Tán Tân và ông Nguyễn Quốc Sơn.

Song song đó, Cục Thuế cũng đã công bố quyết định về quy định tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý thuế của 9 thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

Thuế cơ sở 1 có trụ sở đặt tại phường Mỹ Tho, quản lý các địa bàn: Phường Mỹ Tho, phường Đạo Thạnh, phường Mỹ Phong, phường Thới Sơn, phường Trung An.

Thuế cơ sở 2 có trụ sở đặt tại đặc khu Chợ Gạo, quản lý các địa bàn: Xã Mỹ Tịnh An, xã Lương Hòa Lạc, xã Tân Thuận Bình, xã Chợ Gạo, xã An Thạnh Thùy, xã Bình Ninh, xã Tân Hương, xã Châu Thành, xã Long Hưng, xã Long Định, xã Vĩnh Kim, xã Kim Sơn, xã Bình Trưng, xã Vĩnh Bình, xã Đồng Sơn, xã Phú Thành, xã Long Bình, xã Vĩnh Hựu.

Thuế cơ sở 3 có trụ sở đặt tại phường Long Thuận, quản lý các địa bàn: Phường Gò Công, phường Long Thuận, phường Sơn Qui, phường Bình Xuân, xã Gò Công Đông, xã Tân Điền, xã Tân Đông, xã Tân Hòa, xã Gia Thuận, xã Tân Phú Đông, xã Tân Thới.

Thuế cơ sở 4 có trụ sở đặt tại phường Cai Lậy, quản lý các địa bàn: Phường Mỹ Phước Tây, phường Thanh Hòa, phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, xã Tân Phú, xã Bình Phú, xã Hiệp Đức, xã Ngũ Hiệp, xã Long Tiên, xã Mỹ Thành, xã Thạnh Phú, xã Tân Phước 1, xã Tân Phước 2, xã Tân Phước 3, xã Hưng Thạnh, xã Thanh Hưng, xã An Hữu, xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Thiện, xã Hậu Mỹ, xã Hội Cư, xã Cái Bè.

Thuế cơ sở 5 có trụ sở đặt tại phường Mỹ Trà, quản lý các địa bàn: Phường Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, phường Mỹ Ngãi, xã Thanh Bình, xã Tân Thạnh, xã Bình Thành, xã Tân Long, xã An Long.

Thuế cơ sở 6 có trụ sở đặt tại phường Sa Đéc, quản lý các địa bàn: Phường Sa Đéc, xã Tân Dương, xã Phú Hựu, xã Tân Nhuận Đông, xã Tân Phú Trung.

Thuế cơ sở 7 có trụ sở đặt tại phường An Bình, quản lý các địa bàn: Phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc, phường An Bình, xã Thường Phước, xã Long Khánh, xã Long Phú Thuận, xã An Hòa, xã Tam Nông, xã Phú Thọ, xã Tràm Chim, xã Phú Cường, xã Tân Hồng, xã Tân Thành, xã Tân Hộ Cơ, xã An Phước.

Thuế cơ sở 8 có trụ sở đặt tại xã Tháp Mười, quản lý các địa bàn: Xã Tháp Mười, xã Thanh Mỹ, xã Mỹ Quí, xã Đốc Binh Kiều, xã Trường Xuân, xã Phương Thịnh, xã Phong Mỹ, xã Ba Sao, xã Mỹ Thọ, xã Bình Hàng Trung, xã Mỹ Hiệp.

Thuế cơ sở 9 có trụ sở đặt tại xã Lấp Vò, quản lý các địa bàn: Xã Lấp Vò, xã Mỹ An Hưng, xã Tân Khánh Trung, xã Lai Vung, xã Hòa Long, xã Phong Hòa.

Tỉnh Đồng Tháp mới sau hợp nhất với tỉnh Tiền Giang có diện tích: 5.939 km² (xếp thứ 28); dân số : 4.370.046 người (xếp thứ 7); GRDP 2024: 249.534.461 triệu VNĐ (xếp thứ 18); thu ngân sách 2024: 21.630.027 triệu VNĐ (xếp thứ 21); thu nhập bình quân: 61,58 triệu VNĐ/năm (xếp thứ 12).